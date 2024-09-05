«Если бы мы не начали СВО, напали бы на нас»: истории бойцов-контрактников с передовой

В ноябре 2022 года Фарит Мухаметшин сам пришел в военкомат и добровольцем ушел на СВО

Фото предоставлено Светланой Загидуллиной

«Я знаю, он будет воевать до победы»

В ноябре 2022 года уроженец деревни Малое Мереткозино Камско-Устьинского района Фарит Мухаметшин сам пришел в военкомат и добровольцем ушел на СВО.

«Тогда почти все мои друзья были мобилизованы, а мне повестка не пришла, поэтому я решил, что мое место рядом с ребятами, я не мог здесь оставаться. Обучение мы проходили в Казани. А когда прибыли в ДНР, нас всех раскидали по разным воинским частям. Я попал в разведроту», — поделился боец.

Фарит уже третий раз приезжает в отпуск, к счастью, его миновали ранения, что радует его родителей и жену. В декабре прошлого года он перешел в разряд контрактников, подписав договор на военную службу.

Татарстанец окончил Рудницкую среднюю школу, во время учебы активно занимался спортом, отдавая предпочтение командным видам — волейболу, хоккею, что очень пригодилось на службе.

Отец Фарита Ильяс Мухаметшин служил в полиции, он долгие годы был участковым инспектором, в 2002 году был направлен в Чечню, где следил за порядком несколько месяцев. Для Фарита отец стал примером стойкости и мужества.

«Очень переживаем за сына. Я знаю, он будет воевать до победы», – убеждена мать солдата Сайма Мухаметшина.

Боец с позывным Урожай с сентября 2022 года служит в зоне СВО мотострелком Фото предоставлено Алиной Камалиевой

«Конечно, нужно было начинать спецоперацию»

Боец с позывным Урожай из Высокогорского района с сентября 2022 года служит в зоне СВО мотострелком. После школы он окончил Казанский строительный колледж и работал по специальности. Срочную службу прошел в зенитно-ракетных войсках в Севастополе. Там же участвовал в параде, за что и был награжден медалью.

Правда, с первого раза в зону боевых действий высокогорскому бойцу уехать не удалось. На полигоне во время учений он заболел пневмонией. После лечения Урожай сразу пошел военкомат. «Сказал: „Все, я готов“. И меня уже забрали», — поделился военный.

Мужчина попал на Сватовское направление мотострелком. Говорит, сначала было страшно. «Страх от того, что не знаешь, что и как там. В первый раз на войне. А потом все равно чувствовал гордость. Родина призвала — надо идти», — рассказывает боец.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

Однажды Урожай со своими боевыми товарищами повезли гуманитарный груз Красному Кресту. Эта организация помогает нуждающимся в зоне боевых действий.

«Мы поехали им помочь. Привезли продуктов. И в этот момент буквально в 200-300 метрах прилетел снаряд в крышу здания госпиталя», — вспоминает он. Урожай и его товарищи не раздумывая побежали в госпиталь эвакуировать раненых.

Военнослужащий рассказал еще одну историю про бойца с позывным Лекарь. Он чудом остался жив после взрыва дрона. «У нас была задача — прикрывать танк. На отходе один парень не успел добежать, и рядом с ним взорвался дрон», — рассказал боец. Урожай с товарищами вытащили Лекаря и несли на руках больше 3 км.

Таких историй спасения товарищей у бойца-мотострелка немало. Однажды они стояли на позициях в старой деревне. И двое парней ушли к себе в расположение в дом.

«При входе в дом прилетает снаряд, на веранду этого дома. Ну, соответственно, они оба получили ранения. Мы вовремя сообразили, быстро подбежали. Но успели, спасли своих ребят, выжили», — говорит боец.

У Урожая есть боевой товарищ. Он — атеист и никогда не верил в Бога. Однажды они вышли вместе на задачу – наблюдать за небом. И в один момент друг вышел из блиндажа и пошел к посадке. И его увидел дрон.

«Когда он убегал обратно, дрон чудом почти не зацепил, то есть ни один осколок в него не попал. После этого он прибежал ко мне, я ему задал вопрос: „А теперь ты веришь в Бога?“ После этого у него вера в Бога появилась», — рассказал он.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

Татарстанец уже два года стоит на защите своей страны. Он уверен, что специальная военная операция была необходима. «Конечно, нужно было начинать спецоперацию, потому что если бы мы не начали СВО, начали бы против нас. Напали бы на нас», — убежден он.

«Они даже бьют по мирным, берут по рынку и бьют. Они знают, что там мирные люди находятся, что там практически нет военных, но они все равно туда бьют. Ударили обычным снарядом, допустим, от артиллерии, и туда же еще посылают потом кассетный снаряд. Бьют из разного оружия. Но в основном уж все натовское, украинского ничего нет. Все с Европы. Против нас Европа воюет. Вот с такими извергами воюем, на самом деле», — поделился военный.

Урожай говорит, сейчас очень много добровольцев подписывают контракт. Многие не могут сидеть дома в такое тяжелое для страны время.

«Практически каждый день приезжают новые ребята, новые лица. Подписывают контракт. Ну молодцы, одним словом. Едут помогать всем нам», — заключил боец.

Урожай уже уехал в зону боевых действий. Надеется, что скоро вернется домой с победой.

«За Родину и за маму!»

47-летний житель Набережных Челнов с позывным Знахарь подписал контракт на военную службу год назад.

Родители военнослужащего с позывным Знахарь Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Сам пошел, сам. Я его отговаривала, но он настоял. Он сказал, что за Родину и за маму! Воевать надо. Всех прогонять отсюда. Очень люблю, очень горжусь. Он всегда был таким. И мужественным, и справедливым. Он хороший человек. Очень. Не пугается ничего. И в данном случае не испугался», — рассказала мама военнослужащего Светлана.

И пошел не из-за денег, добавляют родные мужчины. Он трудился слаботочником в Ярославле, а в этой сфере деятельности зарплаты большие. По словам папы военнослужащего, сын вырос патриотом, для которого в приоритете — защита Родины и близких. Подписал контракт с Минобороны в военкомате Челнов.

«Я бы сам, может, пошел, но уже старый. Не дай Бог, сюда придут, я возьму, конечно, и винтовку в руки. Ну как-то так. Я одобряю его поступок. Полностью и целиком. Поговорили мы с ним по-мужски. „Пап, я все решил“. „Ладно, решил, решил. Ты вправе принимать свои серьезные решения в этой жизни“. Я не видел дальше смысла его переубеждать. Я видел, что уже решенный вопрос», — рассказал папа военнослужащего Вадим.

Недавно Знахарь побывал в отпуске. Сейчас он защищает интересы России и мирное население. А пока он находится «за ленточкой», про его семью не забывают. Например, в преддверии Дня республики принесли продуктовый набор от мэра Челнов Наиля Магдеева.

В преддверии Дня республики родителям военнослужащего принесли продуктовый набор от мэра Челнов Наиля Магдеева Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Работа с семьями ребят, которые находятся на территории СВО, ведется ежедневно. В преддвериях праздников семьи мы посещаем, вручаем подарки», — поделился глава администрации Автозаводского района Айрат Хуснуллин.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.