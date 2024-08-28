«На передовой все сразу становятся братьями»: истории контрактников из Татарстана

Очередная группа добровольцев подписала контракты с Министерством обороны РФ и убыла в зону спецоперации из Нурлата

Фото: предоставлено Лейсан Галиевой

«Мы росли на примере героизма наших дедов»

Очередная группа добровольцев подписала контракты с Министерством обороны РФ и уехала в зону спецоперации из Нурлата. Среди мужчин есть как нурлатцы, так и жители Томской, Иркутской, Свердловской, Ульяновской областей и других регионов России.

Алексей и Александр приехали в Татарстан из Иркутской области. Нурлат для подписания контракта они выбрали не случайно.

«Решение отправиться на спецоперацию принял после того, как там погиб мой старший брат. Я должен продолжить его дело, чтобы победить неофашистов. Начал обзванивать военкоматы нашей области, но вразумительного ответа нигде не получил, да и по разговорам других контрактников понял, что на оформление документов у них уходило по десять дней, а то и две недели. По совету знакомого обратился на горячую линию военкомата Татарстана, направили сюда, в Нурлат. Буквально за три-четыре часа прошли медкомиссию, сотрудники военкомата очень компетентные, все быстро оформили», — заявил 32-летний Алексей.

Алексей и Александр приехали в Татарстан из Иркутской области Фото: предоставлено Лейсан Галиевой

На вопрос, кем именно хочет служить, иркутянин ответил: «Если не возьмут в операторы беспилотных летательных аппаратов, то обязательно буду проситься в штурмовики».

Друг Алексея Александр, будучи главой семьи с четырьмя детьми, также выбрал нурлатский военкомат. К тому же, по словам бойца, дополнительные 100 тыс. рублей, выделяемые от района сразу же после подписания контракта, дают возможность до отправки в зону боевых действий купить больше нужных вещей.

А бойца Никиту из Томска при выборе региона для подписания контракта в Татарстане привлек выбор предлагаемых военных специальностей Фото: предоставлено Лейсан Галиевой

А бойца Никиту из Томска при выборе региона для подписания контракта в Татарстане привлек выбор предлагаемых военных специальностей.

«Я профессиональный стрелок в звании сержанта, служил в ОМОНе, поэтому хотел бы и на спецоперации выполнять такие же обязанности. Именно в Татарстане мне предложили подходящую вакансию, поэтому приехал сюда», — пояснил он.

Среди тех, кто подписал контракт, оказался и нурлатец Рамиль с позывным Афган Фото: предоставлено Лейсан Галиевой

Среди тех, кто подписал контракт, оказался и нурлатец Рамиль с позывным Афган. По его словам, отсутствие опыта срочной службы не стало для него помехой. «Зато есть неплохие навыки в стрельбе, остальному научусь. Мы росли на примере героизма наших дедов, которые победили фашизм, настало наше время повторить их подвиг», — поделился он.

«Вернуться живыми, здоровыми и с победой — не просто просьба, а приказ от всех родных, которые остаются вас ждать здесь. Служите достойно, берегите себя», — пожелала бойцам мать одного из контрактников.

«Вернуться живыми, здоровыми и с победой — не просто просьба, а приказ от всех родных, которые остаются вас ждать здесь. Служите достойно, берегите себя», — пожелала бойцам мать одного из контрактников Фото: предоставлено Лейсан Галиевой

Ее сын Раиль давно хотел вступить в Российскую армию по примеру двоюродного брата, который служит с начала частичной мобилизации. И если раньше родственники отговаривали от службы по контракту и их доводы представлялись ему убедительными, то после начала боевых действий в Курской области он, по собственному признанию, не смог больше ждать.

Военный комиссар района Загир Абдуллин пожелал им достойной службы. Перед тем как сесть в автобус, бойцы сделали общее фото на память.

Военнослужащий с позывным Фергана из Набережных Челнов подписал контракт на военную службу в ноябре прошлого года Фото: предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«На передовой все становятся братьями»

Военнослужащий с позывным Фергана из Набережных Челнов подписал контракт на военную службу в ноябре прошлого года. По его словам, пойти в зону проведения СВО думал давно, оценивал свои возможности.

«Кто-то же должен пойти. Если не я, то кто? Решил сделать свой вклад в защиту своей семьи, Республики Татарстан, города Набережные Челны. Ну и России в целом. Теперь мною гордятся. Отец постоянно звонит, говорит, гордится мною. Жена тоже считает меня героем. Дети думают, что я — будущий победитель. Ты — наш герой, говорят. Два старших сына в школе полиции в „Калкане“. Третий сын, ему два годика. Думаю, он тоже посвятит себя силовым структурам», — рассказал военнослужащий.

Боец получил такой позывной, потому что он родом из Ферганы в Узбекистане.

Фото: предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Я родился там, прожил долгое время. Потом так получилось, что по семейным обстоятельствам супруга (тогда еще девушка моя была) переехала сюда, в город Набережные Челны. Ну и я приехал сюда за любовью в 2005 году, так и остался. Поэтому Фергана — это родной город. И мой позывной. Также есть сослуживцы с позывными Кама, Альметьевск. Из Татарстана очень много ребят», — поделился боец.

«Настрой у всех боевой — это однозначно. Все там братья. Когда я прибыл туда, никого не знал, но, выходя на передовую, все сразу становятся братьями, привыкаешь друг к другу. Опять же, когда привыкаешь, очень тяжело терять своих близких, друзей, братьев. И, кроме них, ближе там никого нет», — говорит Фергана.

«Там главное не теряться, быть уверенным. Все, чему обучили, нужно все это в голове держать, быть серьезным к своей службе. Обучали нас жестко, уверенно. Серьезные инструктора там, с большим опытом. Ну и периодически, когда выезжаем с передовой, нас всегда отправляют на полигон, чтобы не теряли хватку, навыки — с этим у нас все в порядке», — добавляет он.

Фото: предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Рядом с бойцами живут четыре кошки и две собаки. Не раз животные спасали жизни сослуживцев.

«На одной позиции кошка была. Не знаю, откуда она взялась, просто пришла. Сослуживец услышал мяуканье кошки, вышел с блиндажа. И в это время был прилет в этот блиндаж. Кошка спасла ему жизнь», — рассказал он.

Военным-отпускникам в Челнах вручили радиостанции, которые невозможно прослушать. Они бойцам очень нужны для связи. Профинансировал покупку один челнинский предприниматель.

«Мы буквально за три дня заказали, и нам привезли эти рации в количестве 6 штук. Сумма небольшая, она оказалась приемлемой. Здесь даже дело не в сумме, мы хотим, чтобы наши бойцы не нуждались ни в чем: ни в продуктах питания, ни в технике. Хотим какую-то тоже посильную помощь оказать для того, чтобы приблизить Победу», — отметил глава администрации Комсомольского района Ленар Ахметзянов.

Военнослужащий Равиль из Арского района служит на передовой почти два года Фото: из архива бойца

«В армии не служил, но захотел внести свой вклад»

Военнослужащий Равиль из Арского района служит на передовой почти два года. В этом августе он побывал в кратковременном отпуске.

Дома военного встречает супруга Диана Гиззатуллина, она мама семерых детей. От Равиля женщина родила пятерых сыновей, которым сегодня 12, 8, 6 лет и 4 года, самому младшему Исламу всего 3 месяца.

«Пятый сын стал для нас неожиданностью. Я перенесла четыре операции, только во время четвертой врачи обнаружили мою беременность. В настоящее время я в декретном отпуске», — рассказывает Диана.

Равиль Гиззатуллин был мобилизован на службу. Будучи многодетным отцом, он мог бы взять отсрочку, однако утаил, все раскрылось уже на месте, во время сверки документов.

«Сказал, что и в армии не служил, но хочет сейчас внести свой вклад. Мы не стали препятствовать, так как уклонение для него было равно трусости. К тому же были мобилизованы его друзья. Разве можно выразить недовольство по поводу его решения? Раз так хочет, значит, остается согласиться», — пояснила Диана Гиззатуллина.

В зоне специальной военной операции Равиль попал в медицинскую роту. Служит водителем автомобиля-эвакуатора для перевозки раненых. «На дороге нельзя снижать скорость, останавливаться. Нужно быть предельно осторожным, внимательным», — говорит он. По его словам, здесь требуется мастерство, решительность и ловкость.

Супруга бойца сама не раз доставляла гуманитарную помощь на передовую. В первый раз она попросила взять ее в нелегкую дорогу друга Равиля.

Супруга бойца сама не раз доставляла гуманитарную помощь на передовую Фото: из архива бойца

«Андрей согласился, так как я умею водить машину и в дороге могу сменить за рулем. Затем Андрей также ушел на СВО по контракту, а до него подписал контракт еще один друг – Сергей. Мы побывали в трех местах: в Луганске, Донецке, затем в Херсоне, расположенном в 700 километров от Донецка. Там же находился и Равиль. Он знал о моем приезде, сильно переживал», — вспоминает Диана.

В то время Диана познакомилась с волонтером Алиной Латиповой, которая также оказывает помощь бойцам. «Мы хотели ехать на личные средства, однако девушки-волонтеры дали нам деньги на дорожные расходы. И я осталась с ними. Слушать рассказанное — одно, а видеть своими глазами — совсем другое», — отметила активистка.

Пока Диана находилась в поездке, дети были с ее родителями. «Я живу вместе со своими родителями. Начали было строить дом, но строительство пока приостановлено. Достроим, когда вернется Равиль. Пусть только благополучно вернется. Родители уже в возрасте, сами нуждаются в уходе. Однако все еще помогают по мере сил», — рассказала волонтер.

Во всем семью поддерживают свекровь Светлана и свекор Наиль. Братья также оказывают помощь. «При такой опоре со всем можно справиться. Но это не значит, что я во всем полагаюсь на них, такое не в моих правилах. Везде успеваю. Раз родила ребенка, то его воспитание — мой долг. Терпишь, стараешься. Как сказала, я присоединилась к ряду волонтеров. Занимаюсь поисками воинов-контрактников, пропавших без вести. Если обращаются их родители, родственники, то стараюсь всё выяснить», — говорит Диана.

Сбор гуманитарной помощи также дело нелегкое. Однако волонтеры не жалуются, стараются найти всё, что просят солдаты.

«Мой муж и муж Алины Латиповой в зоне СВО. А у остальных волонтеров никого из близких там нет. Но они не уходят, занимаются сбором гуманитарной помощи, отодвигая личное на второй план, а ведь у всех еще есть основное место работы. Мы так устаем, не только физически, но и морально. Но если смогла кому-то помочь, то очень рада этому», — заключила волонтер.

Напомним, с 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Это одни из самых высоких выплат в стране.