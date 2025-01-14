Жительница Бавлов развернула у себя в доме цех по плетению маскировочных сетей

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

У жительницы Бавлов оба брата сейчас защищают интересы страны в зоне СВО. Ландыш Ганиева организовала пункт помощи бойцам в своем доме — здесь шьют антидроновые плащи, изготавливают окопные свечи, фасуют чай, сушат сухари. Недавно волонтеры начали осваивать технику плетения маскировочных сетей.

По словам Ландыш, такие изделия очень ждут на передовой — они нужны нашим воинам километрами. Маскировочные сети помогают не только скрыть военную технику, блиндажи, но и сохранить жизни солдат. Для их изготовления волонтеры используют современный материал — спанбонд. Вначале они делают заготовки — нарезают треугольные флажки, а затем их к основе сетей закрепляют узелковым методом.

«Младший брат с позывным Мирный попросил нас плести сети узелковым методом, так как у остальных сетей есть один недостаток, говорит, что, когда, к примеру, „залетаешь“ в лесополосу, ленты цепляются, выдергиваются, и сети остаются голыми», — поясняет Ландыш.

Женщины признаются, плести сети несложно, но долго — на процесс создания одного комплекта иногда уходит несколько дней. Им очень не хватает рабочих рук — неравнодушных людей, готовых внести вклад в общее дело.

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

На данный момент постоянный сетевой десант состоит из трех человек — Ландыш Ганиевой, Инзили Титаревой и Натальи Мещановой. По возможности приходят соседи и другие волонтеры. В ряды волонтеров Титарева влилась не так давно, но всегда готова была прийти на помощь. По ее словам, как только она узнала, что плетут сети и нужны добровольцы, то сразу же пришла.

«Военнослужащие ждут от нас помощи — будем стараться поддержать их. Своих бросать нельзя — мы всегда за них. Хочется, чтобы они знали и видели, что у них есть надёжный тыл. Ждём ребят своих с победой», — говорит Титарева.

Материалы волонтеры закупают сами. Собрать средства на эти цели помогают неравнодушные жители, поэтому посильный вклад каждого в общее дело важен и нужен.

«Наш дом всегда открыт — в любое время желающие могут прийти, поучаствовать в плетении сетей, пошиве плащей. Любые рабочие руки только приветствуются, потому что всё это нужно нашим ребятам. Это расходный материал, но они будут беречь и спасать наших бойцов. Им всегда приятно, когда из дома получают помощь — это придает силы, уверенности и надежду на победу», — делится хозяйка.

Первые маскировочные сети уже готовы и скоро вместе с другими посылками будут отправлены на передовую.

По словам Ландыш, с предприятия младшего брата, где он трудился до ухода на СВО, закупили тепловизор с оптикой и планки на автомат на общую сумму 150 тысяч рублей, за что им очень благодарны.

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 1 января те, кто заключает контракт с Минобороны России в Татарстане, получают 2,2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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