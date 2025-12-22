Жители Васильево выступили против системы возврата чипированных собак на улицы

Жители поселка Васильево Зеленодольского района обратились к депутатам Республики Татарстан с требованием пересмотреть федеральное законодательство в части обращения с безнадзорными животными. Соответствующее обращение было опубликовано в социальных сетях.

Жители заявляют, что выступают против системы возвращения бродячих собак на улицы после чипирования и стерилизации. По их словам, эта мера не обеспечивает безопасность детей и пожилых людей.

«Уважаемые депутаты Республики Татарстан, мы вышли к вам с требованием пересмотреть Федеральный закон и не пускать бродячих собак после чипирования на улицы. У нас уже произошла трагическая ситуация, и мы, родители васильевских детей, очень переживаем за наших детей», – говорится в обращении.

Авторы инициативы отмечают, что бездомные животные, живущие на улице, остаются агрессивными, особенно в условиях голода зимой. По мнению жителей, стерилизация и чипирование не дают гарантий, что собаки не будут нападать на людей. Они указывают, что чаще всего жертвами становятся дети.

Также в обращении подчеркивается, что действующая система не решает проблему роста численности бездомных животных, поскольку до отлова и стерилизации собаки успевают приносить потомство, что приводит к быстрому увеличению популяции.

Напомним, в Зеленодольском районе Татарстана девятилетняя девочка скончалась после нападения стаи бездомных собак. Трагедия произошла 28 ноября недалеко от СНТ «Здоровье», когда ребенок возвращался домой из школы. По предварительным данным, на девочку напали около десяти собак.

С 1 января 2020 года в Татарстане действует система «отлов – стерилизация – вакцинация – возврат» (ОСВВ). По официальным данным, в республике насчитывается более 20 тыс. бездомных собак, при этом действующая система не позволяет эффективно контролировать их численность. Власти региона готовят новый законопроект, предусматривающий возможность введения режима экстраординарной ситуации и установление дополнительных мер реагирования на проблему безнадзорных животных.