Жители села Дубъязы расчистили от снега путь для мусоровоза к контейнерной площадке

В селе Дубъязы Высокогорского района Татарстана жители решили помочь мусоровозу проехать к контейнерной площадке, расчистив путь к ней от снега. Об этом рассказали в УК «ПЖКХ».

«По приезде мусоровоза сельчане увидели, что водитель, хоть и предпринимает все возможные попытки, никак не может подобраться к площадке, чтобы забрать мусор. Тогда наиболее активные жители взяли лопаты, вышли из своих домов и вместе с водителем и грузчиком УК „ПЖКХ“ очистили подъездные пути к контейнерам», — говорится в сообщении регоператора в Telegram.

Благодаря слаженной работе сельчан отходы были успешно вывезены. Регоператор поблагодарил граждан за понимание и помощь.

Накануне Гидрометцентр РТ предупредил об ухудшении метеоусловий. Согласно прогнозу, на западе региона во вторник будет идти сильный снег, мокрый снег. Синоптики ожидают, что за сутки выпадет от 10 до 14 миллиметров осадков. Утром «Татар-информ» сообщал, что из-за снегопада Казань вновь стоит в 9-балльных пробках.

В субботу на республиканском совещании Раис РТ Рустам Минниханов указал на большой объем нерешенных вопросов по уборке снега в городах Татарстана и поручил обеспечивать комфортные условия в селах при снегопадах.