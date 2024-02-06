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Происшествия 6 февраля 2024 08:39

Из-за снегопада Казань вновь стоит в 9-балльных пробках

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Из-за обильного снегопада на дорогах Казани образовались пробки 9 баллов. Информация взята с сервиса «Яндекс.Карты».

Красным и багровым отмечены улицы в центре столицы Татарстана. Стоят проспект Ямашева и Фрунзе. Сохраняется мощный дорожный затор на Тэцевской, Мамадышском и Оренбургском трактах.

Фото: © «Яндекс.Карты»

#пробки в казани
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