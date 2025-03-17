Жители одного из домов в Нижнекамске передали необходимую технику на СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Жильцы дома №6 по улице 50 лет Октября в Нижнекамске в короткие сроки собрали деньги и приобрели ноутбук для бойцов 430-го полка.

Заявка на ноутбук поступила в волонтерскую группу «Добрые сердца», в которой состоит более 700 человек. Одна из участниц, старшая по дому Ольга Кудрявцева, решила распространить информацию среди соседей. Она разместила объявление в общем чате дома, и отклик не заставил себя ждать – жители оперативно собрали 17 тыс. рублей. Всего за пять дней нужная сумма была собрана, а необходимая техника куплена.

«Мы хотим передать ребятам свою благодарность, поддержку и восхищение их трудом. Пусть этот ноутбук поможет в их работе. Мы их ждем, гордимся и желаем скорейшего возвращения с победой», – заявила Ольга Кудрявцева.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Ноутбук предназначен для бойцов 3-й роты 430-го полка. В условиях передовой техника подвергается серьезным нагрузкам, а вышедшая из строя аппаратура может затруднить ведение важной документации. Первоначально военные обратились с просьбой о двух ноутбуках.

Первый передала сестра погибшего на СВО бойца Марина Савельева. Второй ноутбук помог подготовить к отправке житель дома Ренат, который теперь активно участвует в волонтерской деятельности. Он заменил аккумулятор, установил новые программы, провел диагностику, чтобы техника работала исправно и долго.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Мы обратились к Ренату – он айтишник, нашел подходящий ноутбук, установил необходимые программы, провел проверку. Теперь он готов к отправке и послужит ребятам на фронте», – рассказала председатель СТОС 6-го, 7-го и 8-го микрорайонов Лариса Орлова.

Оборудование передали супруге одного из бойцов Ленаре Аксеновой, которая организует доставку на передовую. По ее словам, партию помощи, в который войдет и техника, планируют отправить уже на следующей неделе.

«Обратились за помощью около полутора недель назад, и вот – благодаря «Добрым сердцам» и отзывчивым людям мы уже получили два ноутбука», – отметила Ленара Аксенова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.