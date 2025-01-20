Жители Нижнекамска собрали очередную партию помощи для военного госпиталя

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

С начала специальной военной операции жители Нижникамска, проживающие по адресу: ул. Менделеева, д. 26, собрали 550 тыс. рублей. На эти средства были закуплены необходимые вещи для бойцов. Каждый месяц местные активисты, примерно 30 человек, жертвуют, кто сколько сможет. Последний раз было собрано 30 тыс. рублей, на них приобрели медикаменты для военного госпиталя 430-го полка.

«Стерильные бинты, очень много, шприцы и системы для ребят, перчатки для врачей, стерильные салфетки», — рассказала старшая по дому Фарида Нигматзянова.

В очередную партию помощи также вошли одеяла, пеленки, постельное белье, футболки. Всё это Фарида Нигматзянова привезла в пункт сбора по адресу: пр. Химиков, д. 72б.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Активистка рассказала, что соседи включились в благотворительную работу с самых первых дней широкомасштабных боевых действий.

«В одно время для штурмовиков собрали инструменты, топоры, лопаты, шуруповерты. Таким образом, скоро уже три года занимаемся благотворительностью», — пояснила ниженкамка.

Сбор средств в доме Фариды Нигматзяновой проводится ежемесячно. Неравнодушные жители закупают необходимые для фронта вещи, делая небольшие, но регулярные отчисления в общий фонд. Как оказалось, таких дружных домов по городу немало.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«До Менделеева, 26 к нам приходили жители Сююмбике, 9, Химиков, 72д. Спортивные делегации идут, каждый день кто-то приходит», — рассказала председатель СТОС микрорайонов №6 и 7 Лариса Орлова.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

С 1 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, при подписании контракта на службу в ВС РФ в Татарстане получают 2,2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой