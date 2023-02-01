Жители Менделеевского района РТ заготавливают дрова для семей мобилизованных

В Менделеевском районе Татарстана продолжается оказание помощи семьям мобилизованных. При этом к каждой семье стараются находить индивидуальный подход.

В Монашеском поселении глава Ростислав Иосифов совместно с местными активистами заготавливает дрова сразу для нескольких семей. Сегодня тележку дров доставят семье Леонтьевых. Всего же помощь будет оказана 13 семьям.

«Помощь с дровами, особенно в зимний период, очень нужна. Будем помогать всем, кому необходима наша поддержка», — прокомментировал ситуацию руководитель поселения.

В пресс-службе администрации подчеркнули, что по итогу встречи главы района Радмира Беляева с женами и родственниками мобилизованных была выявлена необходимость помощи с дровами. В связи с этим на сегодняшний день вопрос заготовки дров проработан с лесничеством района. В феврале помощь будет оказана всем нуждающимся семьям призванных из запаса.

Во время делового вторника в Менделеевском районе глава муниципалитета сообщил, что в сельских поселениях района расширяется производство маскировочных сетей и окопных свечей.

Всего же с начала специальной военной операции на Украине военным и жителям подшефного Татарстану Лисичанска было направлено 12 машин с помощью, общий вес груза составил 100 тонн. В январе груз военнослужащим в зоне спецоперации передал сам Радмир Беляев.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля прошлого года объявил о начале специальной военной операции на Украине. Частичная мобилизация в стране началась 21 сентября, о ее завершении было объявлено 28 октября. С учетом добровольцев и резервистов на службу отправились 318 тыс. человек. Президент РТ Рустам Минниханов 31 октября заявил, что Татарстан выполнил задание Минобороны по частичной мобилизации.