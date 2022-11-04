Путин объяснил, почему количество мобилизованных в России превысило 300 тысяч человек

В ходе частичной мобилизации в России в итоге было призвано более 318 тысяч человек, а не 300 тысяч, как планировалось изначально, сообщил Президент РФ Владимир Путин. По его словам, это объясняется тем, что в стране растет количество добровольцев.

«Добровольцы идут, количество добровольцев не сокращается. Из них 49 тысяч находятся уже в войсках, выполняют боевые задачи. Все остальные пока занимаются подготовкой. Но все-таки это очень большое количество людей <...>», – сказал он после церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади (цитата по РИА Новости).

Напомним, частичная мобилизация в России проходила в период с 21 сентября по 28 октября. Планировалось, что для службы в зоне проведения военной спецоперации призовут 300 тысяч резервистов.