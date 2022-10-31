Минниханов: Татарстан выполнил задание Минобороны по частичной мобилизации граждан

Татарстан выполнил задание Министерства обороны РФ по частичной мобилизации граждан, заявил сегодня Президент РТ Рустам Минниханов. Таким образом, мероприятия по частичной мобилизации в республике завершены.

Минниханов напомнил, что 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил Президенту РФ Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в России.

«Задача по дополнительному укомплектованию войск резервистами в количестве 300 тыс. выполнена. Нашей республикой доведенное Министерством обороны задание по мобилизации граждан также выполнено, – подчеркнул Минниханов. – Призывной комиссией республики по мобилизации под руководством [премьер-министра] Алексей Песошина и [его заместителя] Рустама Нигматуллина совместно с муниципальными комиссиями под руководством глав городов и районов проведена очень большая работа».

Призванные за последнюю неделю военнослужащие в настоящее время находятся в расположении воинской части Казанского военного высшего командного училища. Начальнику училища Кириллу Кулакову Минниханов поручил организовать на должном уровне работу по подготовке, экипировке и слаживанию воинских подразделений.