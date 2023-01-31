В Менделеевском районе расширяется производство маскировочных сетей и окопных свечей

Неравнодушные жители Менделеевского района РТ все активнее присоединяются к движению по поддержке участников специальной военной операции. О проводимой работе на деловом вторнике рассказал глава района Радмир Беляев.

«Основным направлением поддержки на сегодняшний день является плетение маскировочных сетей и изготовление окопных свечей. Активная работа уже ведется в городе: на базе РДК „Юность“ и в кабинете Совета ветеранов района», — отметил спикер.

Также к этому делу стали подключаться жители сельских поселений.

Так, в Старогришкинском поселении на сегодняшний день сплели четыре сети, изготовили больше 70 свечей. Необходимые материалы приносят неравнодушные жители села, также они закупаются на собранные благотворительные средства от населения. Все это готовится в сельском Доме культуры.

Работу по плетению сетей начали и жители Тураевского поселения. Кроме того, они изготовили более 75 свечей. К оказанию поддержки бойцам подключаются и школьники.

«Депутаты Детской районной Думы принимают участие в плетении сетей для военных. Ребята, проявляя свой патриотизм к Родине, стараются и прилагают все свои усилия, для того чтобы помочь нашим защитникам, поддержать их и придать им больше сил», — отметил на совещании Беляев.

Также Совет ветеранов (пенсионеров) под руководством Ларисы Кривилевой приобрел две печи-буржуйки на благотворительные средства, которые перечислили неравнодушные ветераны и пенсионеры. «Печи сейчас очень нужны бойцам. Они и согреют, и позволят приготовить горячую пищу», — отметил глава района.

Радмир Беляев поблагодарил всех за организованную работу и участие в поддержке: «Спасибо всем, кто оказывает любую помощь в это непростое время. Мы действительно вместе!»