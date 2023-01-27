Глава Менделеевского района доставил помощь землякам, участвующим в спецоперации

Глава Менделеевского района Радмир Беляев доставил помощь землякам, участвующим в специальной военной операции. Груз включает индивидуальные посылки, тепловизоры, прицелы ночного видения. Общий вес помощи составил 2,5 тонны, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района РТ.

Глава муниципалитета преодолел 1,6 тыс. километров и 20 часов пути. Приехав в воинскую часть, он встретился с бойцами, пообщался с ними. Кадрами из зоны спецоперации Беляев поделился в своем Telegram-канале.

«Это была основная цель поездки — переговорить с нашими бойцами лично, чтобы узнать их потребности и состояние. Хочу сказать, что, увидев все своими глазами, приходит понимание, что действительно необходимо нашим ребятам и, главное, чего стоит их смелость. Все в хорошем расположении духа, настроены на победу», — заявил Радмир Беляев.

Вместе с бойцами делегация района попробовала блюда полевой кухни. «Всё приготовлено вкусно», — отметил Радмир Беляев.

Встретил делегацию в зоне спецоперации 2-й батальон отдельной штурмовой бригады «Ветераны», в составе которого служит депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев. Он также поблагодарил менделеевцев за поддержку и регулярную отправку помощи.

«Также заехали к детям, которые прославились в соцсетях и СМИ тем, что построили самодельные блокпосты, чтобы поддержать русскую армию. Пожали им руки, передали небольшие гостинцы», — написал Беляев и поделился кадрами встречи с ребятами с «блокпоста».

Планируется, что в составе следующей партии помощи в зону спецоперации район направит также автомобили. А пока делегация увезла подарок от бойцов для музея города — шевроны военнослужащих.