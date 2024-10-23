Жители Калужской, Волгоградской и Курской областей отправились на СВО из Альметьевска

Сегодня 20 ребят, подписавших контракт на военную службу в Альметьевске, отправились в зону проведения специальной военной операции. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе муниципального образования.

Среди ребят, подписавших контракт, есть жители Республики Башкортостан, Свердловской, Удмуртской, Калужской, Волгоградской и Курской областей.

«Мы можем и должны внести свой вклад в нашу общую победу. Страха нет — иду исполнять свой воинский мужской долг!», — сказал один из убывающих бойцов.

Все больше мужчин из соседних регионов страны выбирают заключение контракта на военную службу в Альметьевске. Здесь максимально упрощен порядок оформления документов — весь процесс занимает всего 3 часа. Также для иногородних жителей предоставляется жилье и оплачивается дорога.

Помимо этого, по инициативе главы района Тимура Нагуманова, ребята, заключившие контракт в Альметьевске, получают сертификат на 20 тысяч рублей для покупки необходимых товаров в военторге.

Подробную информацию можно узнать по номеру телефона в военкомате Альметьевска: +7 (902) 711-12-11.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что очередная машина с гуманитарным грузом отправилась из Альметьевска в зону СВО.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно придти в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.