Жильцы дома по улице Зорге в Казани вышли расчистить двор из-за аномальных снегопадов

Жители казанского дома №93 по ул. Зорге вышли расчищать дворовую территорию из-за аномальных снегопадов. Об этом «Татар-информу» рассказала старшая совета дома Марта Патранина.

«У нас сегодня на Зорге, 93 вышли убирать двор очень много людей – процентов 30 жильцов от всего дома. У управляющей компании даже пришлось брать лопаты, потому что не у всех есть, не всем хватало. Все чистили: и у подъездов, и тротуары, и проезжую часть. Даже с козырьков пришлось снег скидывать», – рассказала старшая совета многоквартирного дома.

Казанцы понимают, что снегопады аномальные, поэтому нужно помогать дворникам.

«Люди прежде всего для себя это делают, потому что действительно много снега», – добавила Патранина.

Ранее в мэрии заявили, что снегопад в Казани 19 января побил пятилетний рекорд, а администрация Вахитовского и Приволжского района рассказала, что за два дня с улиц города вывезли почти 20 тысяч тонн снега. Раис РТ Рустам Минниханов настоятельно посоветовал татарстанцам не выезжать за город из-за снегопада.

Видео предоставлено мэрией Казани