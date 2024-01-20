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Жильцы дома по улице Зорге в Казани вышли расчистить двор из-за аномальных снегопадов
Жители казанского дома №93 по ул. Зорге вышли расчищать дворовую территорию из-за аномальных снегопадов. Об этом «Татар-информу» рассказала старшая совета дома Марта Патранина.
«У нас сегодня на Зорге, 93 вышли убирать двор очень много людей – процентов 30 жильцов от всего дома. У управляющей компании даже пришлось брать лопаты, потому что не у всех есть, не всем хватало. Все чистили: и у подъездов, и тротуары, и проезжую часть. Даже с козырьков пришлось снег скидывать», – рассказала старшая совета многоквартирного дома.
Казанцы понимают, что снегопады аномальные, поэтому нужно помогать дворникам.
«Люди прежде всего для себя это делают, потому что действительно много снега», – добавила Патранина.
Ранее в мэрии заявили, что снегопад в Казани 19 января побил пятилетний рекорд, а администрация Вахитовского и Приволжского района рассказала, что за два дня с улиц города вывезли почти 20 тысяч тонн снега. Раис РТ Рустам Минниханов настоятельно посоветовал татарстанцам не выезжать за город из-за снегопада.
Видео предоставлено мэрией Казани
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