Казанцы выходят на улицу, чтобы помочь с расчисткой дворов от снега — видео

Фото: https://t.me/kzn_official

Из-за сильного снегопада, обрушившегося на Казань в последние дни, дорожные службы и дворники работают в усиленном режиме. На помощь им выходят и сами жители города — вместе с соседями, вооружившись лопатами, они расчищают свои дворы. Фото и видео делятся мэрия Казани и администрации районов города.

«ЖК Сандугач, Салават Купере, Царево вилладж, ул.Симонова, 15, ул.Бондаренко, 20/22, ул.Олега Кошевого, 6а, ул.Чистопольская, 66, ул.Зорге, 83, 85, 95, ул.Голубятникова,20, пр.Победы, 56 и множество других дворов, спасибо! Такая помощь бесценна», — отреагировали в мэрии Казани на фото и видео, присылаемые горожанами.

Исполком собрал некоторые из них, объединив в один ролик.

Видео: https://t.me/kzn_official

Администрация Вахитовского и Приволжского района рассказала, что на уборку дворов вместе со взрослыми выходят и маленькие помощники. «Сегодня во дворах помогают даже самые маленькие помощники! Проспект Победы, 56, ул. Р.Зорге, 93», — говорится в подписи.

Видео: https://t.me/avp_kazan

В администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского района заявили, что гордятся каждым, кто вышел на помощь городским службам. «Ваша помощь городским службам бесценна. И с таким снегопадом справимся вместе», — написано в ее телеграм-канале.

Видео: https://t.me/avianovsav

Администрация Кировского и Московского районов Казани рассказала о том, как жители помогли расчистить двор дома №4 по ул.Блюхера, и попросили подписчиков поделиться собственными роликами. «Мы ценим вашу готовность отдать свое время и силы, чтобы поддержать городские службы в этот снегопад, который обрушился на Казань», — поблагодарили неравнодушных горожан.

Видео: https://t.me/kirmosinfo



«Провели время с пользой», — ответили на это жители в комментариях.

Видео: пользователи соцсетей

Кадрами совместной работы с соседями поделились жители дворов домов в «Салават Купере», ЖК «Сандугач» и множество других жителей города.

Видео: пользователи соцсетей

Ранее в мэрии заявили, что снегопад в Казани 19 января побил пятилетний рекорд, а администрация Вахитовского и Приволжского района рассказала, что за два дня с улиц города вывезли почти 20 тысяч тонн снега.

Видео: пользователи соцсетей