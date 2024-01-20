За два дня с улиц Казани вывезено почти 20 тыс. тонн снега

Фото: https://t.me/avp_kazan

За два дня с улиц Казани вывезено 19 730 тонн снега. Об этом рассказали в администрации Вахитовского и Приволжского районов города.

Чтобы вывезти такой объем снега, рабочим потребовалось совершить 2,3 тысячи рейсов.

«Сегодня выпало 23-30 см снега, будьте аккуратны!» — говорится в телеграм-канале администрации.

Ранее в казанской мэрии рассказали, что 19 января на город обрушился рекордный снегопад — столь обильных осадков не регистрировалось с конца 2018 года.