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Происшествия 4 июля 2025 08:40

Жителей Альметьевска просят пройти в укрытия из-за угрозы атаки БПЛА

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Сигналы сирены звучат в зонах повышенной опасности в Альметьевске, жителей просят пройти в укрытия и не поддаваться панике. Об этом сообщает администрация района.

«Немедленно проследуйте в ближайшее защитное сооружение и оставайтесь там до отбоя тревоги. Для защиты детей в зоне опасности проведена эвакуация – дети находятся в подвалах до окончания угрозы», – указано в телеграм-канале администрации.

Напомним, на территории республики действует режим «Беспилотная опасность». В аэропортах Казани и Нижнекамска введен план «Ковер». Также возможны сбои в работе мобильного интернета.

На этой неделе в Татарстане уже вводили режим беспилотной опасности: первый раз – рано утром 1 июля, второй и третий – в четверг, 3 июля. Во время действия режима аэропорты отменяли или перенаправляли рейсы.

#альметьевский район #атака БПЛА
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