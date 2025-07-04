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Происшествия 4 июля 2025 07:14

В аэропорту Казани объявлен режим «Ковер»

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В аэропорту Казани объявлен режим «Ковер»
Фото: © «Татар-информ»

В аэропорту Казани объявлен режим «Ковер». Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы. Информация появилась в приложении МЧС.

Напомним, на территории республики действует режим «Беспилотная опасность». Также возможны сбои в работе мобильного интернета.

На этой неделе в Татарстане уже вводили режим беспилотной опасности: первый раз — рано утром 1 июля, второй и третий — в четверг 3 июля. Во время действия режима аэропорты отменяли или перенаправляли рейсы.

#аэропорт Казань
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