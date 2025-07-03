В Татарстане второй раз за день ввели режим беспилотной опасности

В Татарстане второй раз за день ввели режим «беспилотная опасность». МЧС России предупредило об угрозе атаки БПЛА в 15:11 в мобильном приложении.

Сегодня в 4:47 ведомство опубликовало сообщение о вводе режима. Его сняли в 13:09. Кроме того, аэропорт Казани временно не принимал и не отправлял рейсы в целях безопасности.

В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» шесть самолетов, выполнявших рейсы в столицу Татарстана. Транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками в аэропорту Казани.