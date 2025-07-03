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Происшествия 3 июля 2025 17:28

Отбой угрозы атаки БПЛА в Татарстане: Бегишево работает в штатном режиме

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В Татарстане сняли угрозу атаки беспилотных воздушных средств, сообщает МЧС России. Его повторно вводили после трех часов дня.

Кроме того, снят режим «Ковер» в аэропорту Нижнекамска. Воздушная гавань работает в штатном режиме. Днем аналогичные меры вводились и в казанском аэропорту.

Напомним, режим беспилотной опасности повторно ввели в Татарстане сегодня в 15:11. До этого его вводили в 4:47 утра. В настоящее время режим беспилотной опасности снят.

#атака БПЛА #бегишево
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