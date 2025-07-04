План «Ковер»: Аэропорт Нижнекамска закрыли из-за беспилотной опасности

Аэропорт Нижнекамска закрыли из-за беспилотной опасности, действует режим «Ковер». Информация появилась в официальном приложении МЧС.

Ранее мы писали, что аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет рейсы. На территории республики действует режим «Беспилотная опасность». Также возможны сбои в работе мобильного интернета.

На этой неделе в Татарстане уже вводили режим беспилотной опасности: первый раз — рано утром 1 июля, второй и третий — в четверг 3 июля. Во время действия режима аэропорты отменяли или перенаправляли рейсы.