Жириновский в 2019 году заявил, что об Украине забудут из-за ситуации на Ближнем Востоке

Владимир Жириновский

Фото: kremlin.ru

В 2019 году ныне покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» поделился прогнозом, что к 2024 году все забудут о противостоянии на Украине из-за ситуации на Ближнем Востоке.

«К 2024 году вспыхнет конфликт на Ближнем Востоке, и все просто забудут, что такое Украина», — заявил политик, на высказывание которого обратили сейчас внимание пользователи Сети.

По мнению Жириновского, ожидаемые события могли бы стать предвестниками Третьей мировой войны. Он также обратил внимание на особую роль Ирана в этом сценарии.

Ранее в интернете вспоминали о «пророчестве» Жириновского на 19 сентября 2023 года, который в 2021-м ожидал завершения к этому моменту конфликта на Украине (тогда гораздо менее масштабного). Этот его прогноз не сбылся.

Upd. (8.34): В результате произошедшего 7 октября нападения боевиков группировки ХАМАС из сектора Газа на приграничные территории Израиля погибли более 700 человек, около 2150 были ранены и свыше 100 взяты в заложники. Среди погибших есть граждане других стран. Военно-политический кабинет Израиля 8 октября официально объявил о переходе в «состояние войны».