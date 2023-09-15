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В Сети вспомнили о пророчестве Жириновского на 19 сентября 2023 года
С наступлением сентября пользователи интернета стали вновь интересоваться «пророчествами» Владимира Жириновского*. Достоверность одного из них предстоит узнать через четыре дня – 19 сентября.
Текст предсказаний политика в одной из своих статей публиковала «Парламентская газета». Интересующее пользователей Сети пророчество было сделано Жириновским в 2021 году:
«Завершение "специальной военной операции" 19 сентября 2023 года и затишье до 2024-го, когда развернутся "ужасные события", описанные выше», – гласит цитатата.
Ранее Владимир Жириновский также предрекал «ликвидацию» Украины, которая произойдет в 2024 году, и страшные «массовые события» на Ближнем Востоке, а также возможное начало третьей мировой войны.
*Основатель и первый председатель партии «ЛДПР», скончался 6 марта 2022 года после тяжелой продолжительной болезни, вызванной последствиями коронавируса.
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