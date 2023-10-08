Военно-политический кабинет Израиля официально объявил о переходе в «состояние войны»

Военно-политический кабинет Израиля одобрил введение «пункта 40» основного закона, означающего официальное объявление войны, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Руководство страны ввело в действие специальный пункт «40 алеф», который означает официальное объявление войны.

Напомним, накануне палестинское исламистское движение ХАМАС нанесло массированные ракетные удары из сектора Газа, на территорию Израиля проникли боевики и начались столкновения. В результате обострения конфликта в Израиле погибли по меньшей мере 300 мирных израильтян, 1864 человека получили ранения.

В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи». В стране объявили военное положение.