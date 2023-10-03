Под Казанью появится аллея Владимира Жириновского

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В садовом некоммерческом поселении «Светлый Яр», находящемся на территории Высокогорского сельского поселения Высокогорского района Татарстана, аллею назовут в честь покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Соответствующее постановление исполкома Высокогорского сельского поселения опубликовано на портале правовой информации Республики Татарстан.

Документом присвоены наименования улицам, образовавшимся при расширении населенных пунктов. Еще одна аллея в СНТ «Светлый Яр» получит название Виноградная.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года от последствий коронавируса. Президент РФ Владимир Путин назвал его «патриотом, талантливым и неординарным человеком». Политик похоронен в Москве, на Новодевичьем кладбище.