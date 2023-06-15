news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 15 июня 2023 15:13

На ПМЭФ представили нейросеть «Жириновский» – она ругается и рассуждает о спецоперации

Скопировать ссылку
news_top_970_100

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) партия ЛДПР представила нейросеть под названием «И.И. Жириновский». Она ответила на вопросы гостей форума, заявив, что военная спецоперация на Украине продлится до полного восстановления мира.

Нейросеть назвала себя «первым цифровым учеником Владимира Жириновского», голосом которого разговаривает. Украину нейросеть назвала «политическим болотом», полным «предателей и русофобов».

«Россия должна заботиться о своих гражданах, не тратить ресурсы на непредсказуемую Украину. Пусть они сами разбираются со своими проблемами», – говорит ИИ на видео, опубликованном в телеграм-канале «Кровавая барыня».

Обучение алгоритм проходил на выступлениях, научных публикациях и интервью самого Жириновского, рассказали в партии. По их словам, сейчас у ИИ задача «исключительно просветительская».

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное