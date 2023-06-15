На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) партия ЛДПР представила нейросеть под названием «И.И. Жириновский». Она ответила на вопросы гостей форума, заявив, что военная спецоперация на Украине продлится до полного восстановления мира.

Нейросеть назвала себя «первым цифровым учеником Владимира Жириновского», голосом которого разговаривает. Украину нейросеть назвала «политическим болотом», полным «предателей и русофобов».

«Россия должна заботиться о своих гражданах, не тратить ресурсы на непредсказуемую Украину. Пусть они сами разбираются со своими проблемами», – говорит ИИ на видео, опубликованном в телеграм-канале «Кровавая барыня».

Обучение алгоритм проходил на выступлениях, научных публикациях и интервью самого Жириновского, рассказали в партии. По их словам, сейчас у ИИ задача «исключительно просветительская».