Жесткие ограничения в Татарстане привели к уменьшению заболеваемости Covid-19

В Татарстане с 22 ноября ввели QR-коды для проезда в любом общественном транспорте. Ограничительная мера принесла свои положительные плоды.

Так, до введения ограничений для транспорта еженедельный прирост заболевших составлял +19%, рассказала на пресс-конференции 19 ноября заместитель главного санитарного врача РТ Любовь Авдонина. В Минздраве республики в тот день зарегистрировали 267 заболевших за сутки, суммарно количество зараженных превысило 35 тыс. человек.

Однако спустя 23 дня после введения ограничительной меры уже появились положительные результаты: в Татарстане начала снижаться заболеваемость новой коронавирусной инфекцией.

«Мы с 47-й недели отмечаем небольшую тенденцию к снижению заболеваемости. За прошлую неделю тенденция к снижению сохраняется – уровень заболеваемости ниже предыдущей недели на 8%», – отметила в прошлую пятницу Любовь Авдонина.

В Минздраве Татарстана также констатируют, что число заболевших уменьшилось. Так, за вчерашний день, 13 декабря, зарегистрировано 187 случаев Covid-19.

К тому же ограничения ускорили темпы прививочной кампании. Сейчас популяционный иммунитет к новой коронавирусной инфекции в Татарстане приближается к 80%, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ . На сегодня в республике привито почти 72% взрослого населения.

По данным сайта статистики вакцинации от коронавируса, сейчас Татарстан находится на шестом месте среди всех регионов России, хотя еще совсем недавно располагался на 64-м.