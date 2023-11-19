Зерновой хаб в Татарстане запустят в 2024 году

ООО «Свияжск-Зернопродукт» строит элеватор в Зеленодольском районе. Общая мощность единовременного хранения зерна составит 122 тыс. тонн. Планируется, что элеватор на территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра станет крупнейшим зерновым хабом России.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района, первые партии зерна сооружение сможет принять в следующем году, а в последние два квартала 2025 года выйдет на полную проектную мощность.

Львиная доля продукции будет экспортироваться в Иран, Сирию, Африку, Азербайджан и другие страны Ближнего Востока.

Будет создано более 80 рабочих мест, вложено более 3 млрд рублей инвестиций. В прошлом месяце компания «Свияжск-Зернопродукт» получила одобрение на льготный займ в размере 1 млрд рублей от ВЭБ.РФ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что удачное расположение площадки позволит транспортировать зерно автомобильным, железнодорожным и водным транспортом. Особенностью нового элеватора станет высокая скорость отгрузки — 700 тонн в час. Старт строительству в 2022 году дал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Еще один крупный элеваторный комплекс строится в Бугульминском районе. На предприятии создадут 86 рабочих мест, на его реализацию привлечено 2,9 млрд рублей.