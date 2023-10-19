Зеленодольск получил 1 млрд рублей на строительство крупнейшего зернового хаба в России

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

Компания «Свияжск-Зернопродукт» получит льготный займ в размере 1 млрд рублей от ВЭБ.РФ на строительство современного элеватора.

Объект на территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра предназначен для хранения и обработки зерновых и масленичных культур.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе района, соглашение было подписано сегодня в Москве. По видеоконференцсвязи участие приняли министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов и глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

По словам главного управляющего партнера по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирины Макиевой, большая часть продукции будет идти на экспорт в Иран, Сирию, Африку, Азербайджан и другие страны Ближнего Востока.

«Это значит, компания сможет быстро развиваться, привлекать инвестиции, создавать новые рабочие места в городе», — прокомментировала подписание соглашения Макиева.

Афанасьев добавил, что элеватор станет одним из крупных зерновых хабов страны и пригласил управляющего партнера по городскому развитию ВЭБ.РФ на открытие будущего объекта.

ООО «Свияжск-Зернопродукт» реализует проект строительства элеватора общей мощностью единовременного хранения зерна в 122 тыс. тонн на территории СММЛЦ.

Будет создано более 80 рабочих мест, привлечено около 3 млрд рублей инвестиций. Планируется, что элеваторный комплекс сможет принять первые партии зерна уже в будущем году. Выход на полную проектную мощность планируется в 3-4 квартале 2025 года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что удачное расположение площадки, где будет построен комплекс, позволит транспортировать зерно автомобильным, железнодорожным и водным транспортом. Особенностью нового элеватора станет высокая скорость отгрузки — 700 тонн в час. Старт строительству в 2022 году дал Раис Татарстана Рустам Минниханов.