Президент Татарстана дал старт строительству элеватора за 2,4 млрд рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов запустил строительство элеватора «Свияжск-Зернопродукт» за 2,4 млрд рублей.

Элеваторный комплекс «Свияжск-Зернопродукт» построят на территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (СММЛЦ).

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы видим, что вопрос продовольствия в мире номер один. А мы республика, которая должна производить не менее 4 млн тонн зерна, и больше. Без современного, качественного хранения и переработки сложно прогнозировать свою деятельность», – заметил Президент Татарстана.

По его словам, сейчас в республике идет развитие агропромышленных предприятий. «Я считаю, что комплексное развитие этих вопросов начиная с обработки земель, растениеводства, животноводства и мы видим насколько компания серьезно подходит к реализации проектов. Я бы хотел поблагодарить вас и команду за активную деятельность и доверие во власть республики», – сказал он.

Соглано планам, первые партии зерна элеватор примет в 2023 году, а выход на максимальную проектную мощность состоится в 2025 году.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как сообщили «Татар-информу» в компании «Август-Агро», на первом этапе комплекс позволит сохранить 112,5 тыс. тонн зерна, а затем около 450 тыс. тонн. К 2025 году на предприятии будет создано 86 рабочих мест. Мощность его отгрузки, которая будет обеспечиваться благодаря производительным транспортерам, составит 700 тонн в час.

Генеральный директор группы компаний «Август» Александр Усков добавил, что в Татарстане имеется «уникальный инвестиционный климат», который вдохновляет на реализацию проектов.

«Каждый раз когда я сюда приезжаю возникают новые мысли по проектам. Я понимаю, что здесь эти проекты можно реализовать быстро. Не хочется смотреть в другую сторону», – отметил он.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В том, что сельское хозяйство республики динамично развивается, мы не сомневаемся, поэтому строим объекты которые нацелены на обеспечение инфраструктуры сельского хозяйства и на экспорт, потому что этим невозможно не воспользоваться. Уважаемый Рустам Нургалиевич, разрешите приступить к строительству элеватора «Свияжск-Зернопоодукт», – добавил Усков.

«Разрешаю», – ответил Президент республики и пожал руку Александру Ускову.

Также в мероприятии принял участие глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев.

Подробнее о проекте читайте в материале.