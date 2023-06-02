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В Татарстане начнется строительство элеваторного комплекса за 2,9 млрд рублей
6 июня министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров, глава Бугульминского района Линар Закиров и генеральный директор «Август-Агро» Айдар Галяутдинов примут участие в церемонии символической закладки первого камня под фундамент будущего элеваторного комплекса в Бугульминском районе.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе администрации, на 2023-2024 год планируется реализация первого этапа строительства. Всего же их будет три — до 2025-2026 года. Ориентировочная стоимость инвестиционного проекта 2,9 млрд рублей.
Проектная мощность элеватора составит 112 тыс. тонн единовременного хранения зерна. Его будут завозить с территории Татарстана и соседних регионов России. На предприятии будет создано 86 рабочих мест.
Отметим, что в этом году завершается первый этап строительства такого же элеваторного комплекса в Зеленодольском районе.
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