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Строительство
7 августа 2022  00:10
Эльза Кузнецова

«Свияжск-Зернопродукт» завершит строительство первой очереди элеватора в 2023 году

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«Свияжск-Зернопродукт» завершит строительство первой очереди элеватора в 2023 году

Предприятие «Свияжск-Зернопродукт» планирует завершить строительство первой очереди элеватора к сентябрю 2023 года. Фото с объекта, где активно ведутся работы, опубликовал в своем Telegram-канале глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

«На территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (СММЛЦ) активно идет строительство первой очереди элеватора „Свияжск-Зернопродукт“ (входит в „Август-Агро“)», — написал руководитель района.

Как уточнили в пресс-службе «Татар-информу» строительство запланировано в два этапа. Первая очередь будет запущена в сентябре будущего года, а выход на проектную мощность произойдет к 2025 году, которая составит 112,5 тыс. тонн единовременного хранения зерна. 

Удачное расположение площадки, где будет построен комплекс, позволит транспортировать зерно автомобильным, железнодорожным и водным транспортом. Особенностью нового элеватора станет высокая скорость отгрузки — 700 тонн в час.

Строительство элеватора стартовало 8 июня этого года. Инвестиции в этот проект составят 2,4 млрд рублей. 

Фото: https://t.me/mihailafanasev

#зеленодольский муниципальный район
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