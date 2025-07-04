«Зенит» не дает Сергееву уйти в «Динамо», «Спартак» теряет лидеров: трансферный гид РПЛ

Вчера стало известно, что «Зенит» тормозит трансфер Ивана Сергеева в московское «Динамо», а председатель правления петербургской команды уговаривает форварда уйти в «Спартак». «Красно-белые» же тем временем могут остаться без Манфреда Угальде и Эсекьеля Барко. О главных трансферых слухах недели - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: pfcks.ru

«Зенит» блокирует трансфер Сергеева в «Динамо», Медведев уговаривает Ивана выбрать «Спартак»

Переход нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в московское «Динамо» превратился в натуральную эпопею. Здесь и заговоры, и интриги, и громкие участники в лице, помимо вышеназванных, «Спартака» и «Зенита». Но давайте по порядку.

Все началось с интереса «бело-голубых» к Ивану. Поначалу все было хорошо, Сергеев сам хотел перейти под крыло Валерия Карпина, с которым подружился на сборах. Об этом и о пользе этого трансфера мы рассказывали. А единственный вопрос был лишь в ценнике. Но затем внезапно вмешался «Спартак», который предложил 400 млн рублей вместо 300 динамовских. Об этом мы тоже писали ранее.

Затем, вроде, все утихло. Сергеев отклонил оффер «красно-белых», и его переход в «Динамо» был делом времени. Но вчера инсайдер Иван Карпов сообщил, что в эту сагу вмешался еще и «Зенит». Дело в том, что в «Крылья» Иван ушел именно из Питера, поэтому при перепродаже Сергеева часть средств перекочует в Северную столицу.

В итоге получается ситуация, что «Спартак» снова предлагает 400 млн рублей, а «Зенит» имеет три дня, чтобы повторить это предложение. Таким образом, при совместной работе «красно-белых» и «сине-бело-голубых» переход Сергеева в «Динамо» может затянуться надолго. Даже навсегда. И при всем этом форвард не имеет права тренироваться с «бело-голубыми», фактически оставаясь за две недели до старта сезона без нормальной формы (первый матч «Динамо» в РПЛ пройдет 18 июля с «Балтикой»).

Также Карпов сообщал, что председатель правления «Зенита» Александр Медведев звонил Сергееву и лично уговаривал его перейти в «Спартак», а не «Динамо», хоть это и является нарушением регламента. Чем это вызвано? Бытует мнение, что команда с берегов Невы переживает, мол, «бело-голубые» помешают «Зениту» выиграть РПЛ в новом сезоне и оставить Питер без чемпионства второй год подряд. Хотя сами петербуржцы объясняют свои действия тем, что чем больше «Крылья» заработают на трансфере, тем больше процентов от суммы получит «Зенит».

В целом, повод для опасения есть. У Карпина в «Динамо» собрался симпатичный костяк. Состоящий как из старожилов, так и новичков, некоторые из которых перекочевали как раз из «Ростова» (Максим Осипенко, Данил Глебов). А пополнение Сергеевым вкупе с возвращением Константина Тюкавина действительно делает «бело-голубых» грозной силой. Впрочем, это уже другая история.

Фото: социальные сети ФК «Фламенго»

«Зенит» выплатил 25 млн евро «Фламенго» за Жерсона

Хотя версию о том, что «Зенит» блокирует переход Сергеева исключительно по финансовым причинам, тоже не стоит отметать. Поскольку вчера, как сообщали различные источники, «сине-бело-голубые» перевели 25 млн евро на счета «Фламенго» за полузащитника Жерсона.

Ранее мы уже рассказывали о персоне бразильца и объясняли, почему за него платят такие деньги. Если коротко – он универсален, играл в таких клубах, как «Рома», «Лион» и «Фиорентина». А также выступает за сборную Бразилии, ее новый тренер Карло Анчелотти уже вызвал игрока в национальную команду. Ну и Вендела, который скорее всего уйдет из «Зенита», Жерсон сумеет заменить.

Как сообщал Иван Карпов, представят Жерсона уже будут на матче со «Сьоном», который состоится 9 июля. Причем самое интересное, что, как сообщают СМИ, Жерсон жалеет о переходе в «Зенит», поскольку у него был вариант с «Аль-Насром», где он мог играть с Криштиану Роналду. Посмотрим, что покажет очередной бразилец в Северной столице.

Фото: spartak.com

Барко и Угальде покинут «Спартак»?

Самое интересное в сделке с Жерсоном то, что навредит она… «Спартаку». Дело в том, что «Фламенго» уже активно ищет замену полузащитнику. По информации инсайдеров, нашло ее у «красно-белых».

Сообщается, что бразильский клуб хочет приобрести Эсекьеля Барко. При этом во «Фламенго» понимают, что переговоры будут трудными, но теперь они обладают финансами, полученными от «Зенита». А что сам Барко? Согласно СМИ, он не против уйти во «Фламенго», поскольку рассматривает его трамплином для попадания в сборную Аргентины.

Конечно, Эсекьель – лучшая покупка «Спартака» в сезоне 2024/25, будем честны. Его вклад на ход мяча «красно-белых» по полю, атакующие действия. При нем прокачивались и партнеры. Например, Манфред Угальде. Костариканец при Гильермо Абаскале был инородным телом в «Спартаке». А при Деяне Станковиче выдал феноменальную осень, где мог положить пять мячей в одном матче. И в этом колоссальная роль Барко – он помог раскрыться Манфреду. Это подтверждал экс-тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью нашей редакции.

«Огромную роль сыграло приобретение Барко. Вдвоем они как-то спелись. Возможно, язык сыграл свою роль, так как оба игрока испаноговорящие», – сказал наставник.

Кстати, про Угальде. Он тоже может покинуть Москву. Как неоднократно сообщалось, североамериканца хотят видеть в Европе. Ранее говорилось о «ПСЖ», сейчас о «Фейеноорде».

Так, согласно СМИ, клуб из Нидерланд уже предложил 15 млн евро за Манфреда, на что получил решительный отказ от «Спартака». Тем не менее, в «Фейеноорде» были готовы к тяжелым переговорам, посему намерены продолжить общение с игроком. При этом окружение Угальде настаивает на возвращении игрока в Нидерланды.

Вот тут перед «Спартаком» возникает дилемма. Вроде да, можно продать Манфреда и заработать более 20-и млн евро на нем. Но не факт, что в нынешних условиях получится привезти из-за рубежа равноценную замену форварду. С другой – даже если Манфред останется, то неизвестно, как это скажется на его эмоциональном состоянии. Если он морально просядет, то выдаст слабый сезон и упадет в цене. Да и неизвестно, будет ли Манфред столь эффективен, если Барко уйдет.

Впрочем, «красно-белые» уже, похоже, решили, что будут делать. СМИ сообщили, что «Спартак» экстренно ищет центрфорварда на замену Манфреду. Посмотрим, чем все в итоге закончится.

Фото: fckhimki.com

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