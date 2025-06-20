Осипенко опрокинул «Зенит», Сергеев близок к переходу в «Динамо»: трансферный гид РПЛ

На днях стало известно, что защитник «Ростова» Максим Осипенко решил перейти в московское «Динамо». Также к «бело-голубым» должен присоединиться форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев, чью цену уже активно обговаривают. О ключевых трансферных слухах недели - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: pfcks.ru

Сергеев близок к переходу в «Динамо»

Последнюю неделю одной из самых ожидаемых сделок стала покупка московским «Динамо» нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева. Оно и понятно – форвард очень хорош в Самаре, а также показывал неплохую игру и в «Зените». Но помимо «крутости» игрока, есть куда более конкретные причины в пользу этого трансфера.

«Динамо» нужен центрфорвард. Как мы знаем, клуб лишился Константина Тюкавина из-за травмы крестов. И в центре атаки сейчас действует молодой Маухуб. Он неплох, но точно не уровень выбывшего россиянина. А что насчет самого Сергеева?

Как говорил инсайдер Иван Карпов, Иван ранее уже отказал «Зениту» ради московской команды. Да и, будем честны, для Сергеева этот переход сейчас очень важен. Ему уже 30, можно сказать, что нападающий запрыгивает в последний вагон топ-карьеры. К тому же в сборной он сдружился с Валерием Карпиным, который недавно как раз возглавил «бело-голубых». Да и возвращение Тюкавина не станет проблемой – Сергеев просто будет делить с ним игровое время. А в Санкт-Петербурге Иван научился этому.

«Крылья», как сообщает тот же Карпов, тоже за переход Сергеева. Их можно понять – команда оказалась в трудной финансовой ситуации из-за коррупционного скандала. Поэтому и пошла на продажу такого дорого актива. Как сообщали различные инсайдеры, в Самаре хотят выручить за него 350 миллионов рублей (около 4 млн евро).

В любом случае переход будет полезен всем сторонам. «Динамо» подписывает центрфорварда топ-уровня и зацементирует позицию до восстановления Тюкавина. А Сергеев получит шанс пободаться за какой-нибудь трофей и попытает счастье в топовой команде. «Крылья» же получат деньги на новых игроков. В данный момент стороны ведут переговоры. Но соглашения, как сообщает Карпов, пока не достигли.

Фото: dinamo-mx.ru

«Краснодар» отправил предложение махачкалинскому «Динамо» по Пальцеву

Про чей карьерный путь можно слагать эпосы, так это про защитника махачкалинского «Динамо» Валентина Пальцева. Несколько лет назад футболист совмещал игровую карьеру с подработками на заводе. А сейчас им интересуется действующий чемпион РПЛ – «Краснодар».

Понятно, что для футболиста это очень знаковое событие. После неплохого сезона в Махачкале (лидер в выигранной борьбе в РПЛ – 69%) переход к «быкам» - отличный трамплин. Мало кому удача так улыбается. Но зачем Валентин понадобился «черно-зеленым»?

Вопрос достаточно интересный. В клубе сейчас уже есть четыре центральных защитника. Это Диего Коста, Виталий Стежко, Витор Тормена и Жубал. Если придет еще Пальцев, то уже будет перебор. По информации Карпова, «быки» скорее всего расстанутся с Торменой. И в таком случае в обороне «Краснодара» будет уже два русскоговорящих футболиста.

В любом случае Пальцев, похоже, засиделся в Махачкале. Он универсален – в «Динамо» играл на флангах обороны и в центре. Поэтому удержать такой талант, когда на него нацелились такие гранды, трудно. Сейчас клубы ведут переговоры. Согласно инсайдам, возникли разногласия в цене. «Быки» предлагают за Пальцева 1,5 миллиона евро. А в «Динамо» рассчитывают на четыре.

Фото: fc-rostov.ru

Осипенко опрокинет «Зенит» ради «Динамо»

Еще до окончания сезона РПЛ ходили слухи, что «Зенит» потирает руки, глядя на защитника «Ростова» Максима Осипенко. А вторым претендентом на лидера обороны «желто-синих» было «Динамо».

Ранее мы рассказывали о сильных сторонах Осипенко, а также объяснили, почему он понадобился «сине-бело-голубым» и москвичам. Если коротко – «Зениту» точно не помешал бы паспортист, а линию защиты они с большой долей вероятности будут менять. Тот же Нуралы Алип, например, нестабилен и может «привезти». «Динамо» же просто не хватает глубины состава.

В итоге будущее Максима, скорее всего, определилось. Как сообщил инсайдер Карпов, Осипенко выбрал «Динамо». И это разумно. Во-первых, «бело-голубых» тренирует Карпин, под руководством которого Осипенко работал аж с 2020 года. Во-вторых – «Динамо» очень нужен защитник на замену ушедшему Фабиану Бальбуэна.

Да, возможно, Осипенко – не самый надежный защитник РПЛ. Но его сильное качества – это организация атак. К тому же, повторимся, команду возглавляет Карпин, так что с игровым временем у Максима точно проблем не возникнет. Также в «Динамо» играет бывший партнер Осипенко – опорник Данил Глебов. Оба долго играли за «Ростов» и могут помочь уже новой команде побыстрее сблизиться с Валерием Георгиевичем.

Фото: fc-zenit.ru

Короткой строкой

Полузащитник «Рубина» Валентин Вада может покинуть команду. Его контракт истекает 30 июня. На вчерашнем командном медосмотре, по информации СМИ, его не было. Ранее также сообщалось, что аргентинец намерен покинуть Казань.

«Спартак» отказал «Краснодару» в трансфере Даниила Хлусевича. Сообщается, что «красно-белых» не устроило предложение по полузащитнику в размере одного миллиона евро. В Москве за футболиста хотят 3-4 млн.

Полузащитник Зелимхан Бакаев подписал контракт с «Локомотивом». Его соглашение будет рассчитано на два года.

Защитник Марио Фернандес может вернуться в Россию. Экс-игроком ЦСКА и «Зенита» интересуется «Торпедо». Как сообщают различные источники, он уже тренируется с «автозаводцами».

Вчера на «Локомотив» наложили трансферный бан. Скорее всего, это связано с отказом выплачивать «Мариуполю» компенсацию за защитника Марка Мампасси, сообщают СМИ. Запрет на сделки продлится до зимы 2027 года.

Нападающий Брайан Мансилья перейдет из «Оренбурга» в «Ахмат». Сообщается, что его зарплата составит 1,7 млн евро, а контракт будет действовать три года.