В корзине «Зенита» игроков на 65 миллионов: провальный сезон заставил раскошеливаться?

На днях стало известно, что нападающий «Рубина» Мирлинд Даку вот-вот перейдет в «Зенит», а петербуржцы заплатят за него 10 миллионов евро. Таким образом, сумма, которую в Питере готовы потратить на трансферы, составляет уже 65 миллионов. 25 из них готовы отдать за Жерсона, а 35 - за Уэсли. В чем причина таких крупных трат - разбирался «ТИ-Спорт».





Фото: fc-zenit.ru

Самая масштабная летняя закупка с 2019 года

Пожалуй, не стоит лишний раз говорить, что «Зенит» редко сдерживается на трансферном рынке. В этом году, однако, мелькают совсем крупные суммы. На протяжении последних недель циркулирует информация об интересе «сине-бело-голубых» к полузащитнику и правому защитнику «Фламенго» Жерсону и Уэсли. Причем за первого команда из Северной столицы, по информации СМИ, выплатит 25 миллионов евро, а за второго – аж 30. А на днях еще стало известно, что 10 миллионов потратят на форварда «Рубина» Мирлинда Даку.

Интересно, что такая летняя закупка для команды Сергея Семака – крупнейшая с 2019 года. Тогда клуб потратил примерно 67 миллионов евро. Причем большая часть суммы появилась из-за покупки Малкома из «Барселоны» примерно за 40 миллионов евро. В 2020 петербуржцы потратили 32,7 млн, в 2021 – 17,25, в 2022 – вообще лишь восемь. В 2023 - 25,09, а в 2024 – 42,86.

Пока что в корзине покупок у «сине-бело-голубых» игроки на сумму около 65 миллионов евро. И не исключено, что в будущем ценник вырастет в соответствии с аппетитами команды. О потенциальном трансфере Даку мы рассказывали вчера, поэтому отдельно его выделять не будем. Скажем лишь, что Мирлинда с большой долей вероятности берут на место Матео Кассьерры, поскольку сезон он провел слабоватый. А Александра Соболева не уберут, поскольку у него российский паспорт. А что насчет Жерсона и Уэсли?

Фото: социальные сети ФК «Фламенго»

Жерсон играет за сборную Бразилии и выступал в топ-лигах Европы

На первый взгляд может показаться, что команда с берегов Невы переплачивает за бразильцев. Но углубившись в их карьеры, можно понять, что цена вообще-то оправдана и разумна.

Жерсон дебютировал в профессиональном в футболе в 2015-м году за «Флуминесе». Его игра привлекла клубы из топ-лиг Европы. В 2016-м бразилец пополнил состав «Ромы». В столице Италии Жерсон надолго не задержался, поскольку грустил из-за того, что не может стать игроком основы. Потом последовала аренда в «Фиорентину», возвращение в Бразилию – «Фламенго», и трансфер в «Олимпик Марсель». Во Франции он первый сезон провел мощно – 11 голов и 10 ассистов в 48-и встречах. Второй, однако, вышел слабым, поскольку полузащитник потерял место в старте.

В 2023 Жерсон вернулся во «Фламенго». Стоит сказать, что его выступления за команду из Рио стали самыми успешными в карьере. С ней он брал чемпионство Бразилии, Кубок Либертадорес, становился лучшим полузащитником страны и попадал в символическую сборную сезона.

В сборной Бразилии у Жерсона тоже все неплохо. Он отыграл 14 матчей за нее, новый главный тренер «пентакмпеонов» Карло Анчелотти уже вызвал его в национальную команду. Также экс-наставник мадридского «Реала» отметил, что для него не помеха, если Жерсон будет играть в России.

«Да, мы говорили на эту тему с ним. Это его личное решение, которое не повлияет на мой выбор при формировании состава на чемпионат мира. Турниры сейчас очень требовательные. В течение всего года я буду оценивать состояние игроков в разных лигах. Если это будет в России, то я буду следить за ним там. Моя задача — следить за игрой каждого футболиста, а их очень много», – говорил Анчелотти Lance.

Но довольно про регалии. Чем конкретно Жерсон поможет «Зениту»? Во-первых, он – универсал. Способен и на флангах нападения сыграть, и в опорной зоне, и атакующим полузащитником. Во-вторых – нужна замена Венделу. Бразилец уже должен был уйти этим летом в «Ботафого», но в последний момент переход сорвался. Сможет ли Жерсон заменит соотечественника? Да. Он тоже умеет продвигать мяч, обыгрывать один в один и делать острые передачи. А также может при необходимости помогать в защите. При этом Жерсон мощнее физически, выше Вендела.

Единственный момент, Жерсона тянет на правый фланг. А эта зона в «Зените» уже переполнена Максимом Глушенковым, Луисом Энрике и Густаво Мантуаном. Но это уже головная боль Семака и его тренерского штаба.

Фото: социальные сети ФК «Фламенго»

Уэсли усилит самую кризисную позицию в «Зените»

Поговорим теперь о втором бразильце – Уэсли. Ранее мы уже рассказывали о его персоне, поэтому сильно повторяться не будем.

Так, Уэсли – 21-летний правый защитник «Фламенго». Он обладает хорошей скоростью, но при этом не является обычным «бегунком». Он стабилен, хорошо работает с мячом, а в своей команде является важным звеном в построении атак. Чего только стоит его достойная игра в финале кубка Либертадорес, где «Фламенго» победил «Депортиво Тачира» (1:0).

«Зенит» таким образом убьет двух зайцев сразу. Добавит остроты и креативности в атаку. А также окончательно зацементирует позицию правого защитника. Как мы знаем, Вячеслав Караваев порвал кресты и неизвестно, когда вернется и в каких кондициях. Заменяющий его Мантуан, конечно, хорош, но его родная позиция – полузащитник.

Единственный нюанс – интерес к Уэсли из Европы. В его окружении открыто говорят, что в приоритете отправить защитника именно туда. К примеру, в списке интересующихся бразильцем мелькают такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Милан» и «Марсель». В таком случае сумма за игрока может вырасти вообще до 40 миллионов евро, что перебить «Зениту» будет уже труднее. Да и, будем откровенны, если кто-то из европейских грандов всерьез нацелится на Уэсли, у петербуржцев не будет шансов выиграть за него борьбу.

В любом случае судьба игрока решится после окончания Клубного чемпионата мира, который пройдет с 15 июня по 13 июля. До этого момента все возможно, поэтому «Зенит» гипотетически все еще остается в списке кандидатов на Уэсли.

Фото: fc-zenit.ru

«Щелчок по носу» заставил «Зенит» раскошеливаться

Абстрагируясь от чисто игровых моментов, можно выделить еще одну причину такой активной работы «Зенита» на рынке. В минувшем сезоне все петербургские клубы остались без золотых медалей, чему мы ранее посвящали материал.

Больнее всего ситуация ударили именно по футбольной команде с берегов Невы. Она осталась без титулов впервые за шесть лет, к тому же в свой столетний юбилей. Да, взяли Суперкубок России летом 2024 года, что номинально считается трофеем сезона 2024/25. Но о нем либо уже забыли, либо отнесли его к достижениям сезона 2023/24.

Естественно, такой «щелчок по носу» заставил «Зенит» активизироваться на трансферном рынке. Тем более закостенелый состав тоже был одной из причин, по которым команда из Северной столицы упустила золото. Посмотрим, принесет ли летняя трансферная кампания дивиденды «Зениту».