Старейшее дерби за Сергеева: зачем «Спартак» перехватывает Ивана у «Динамо»

На днях стало известно, что «Спартак» отправил предложение «Крыльям Советов» по покупке форварда Ивана Сергеева. «Красно-белые» предложили больше, чем московское «Динамо», которое контактировало с самарцами ранее. Зачем «Спартак» влез в борьбу за Ивана, для чего ему очередной нападающий и какой клуб стоит выбрать Сергееву - разбирался «ТИ-Спорт».





Фото: pfcks.ru

«Спартак» перехватывает Сергеева у «Динамо»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев, пожалуй, является одним из сильнейших форвардов с российским паспортом в РПЛ в данный момент. После коррупционного скандала, вызвавшего проблемы с бюджетом для самарской команды, удерживать такого сильного игрока стало труднее. А когда стало известно, что Сергеев и сам хочет уйти в топ-клуб, как сообщают инсайдеры, то стало ясно – надо готовиться к трансферу.

Изначально Ивана сватали в московское «Динамо». Как сообщали различные источники, он уже отказал «Зениту» в пользу «бело-голубых». И плюсом в пользу этого перехода играет то, что «Динамо» недавно возглавил Валерий Карпин, с которым Сергеев сдружился в национальной сборной. Обо всем этом мы ранее уже говорили.

К переходу все было готово – «Крылья», «Динамо» и Иван все хотели этого трансфера. Но на днях, как сообщил Иван Карпов, в сделку вмешался «Спартак». И предложил самарцам 400 миллионов рублей вместо 300, как сделал их оппонент.

Вообще, именно из-за разногласий по деньгам Сергеев так и не сумел уйти к «бело-голубым». И возможно, что предложенные деньги «Спартаком» как раз удовлетворят интересы «Крыльев».

Фото: spartak.com

А зачем «красно-белым» понадобился восьмой нападающий?

Вот только непонятно, а зачем «Спартаку» понадобился очередной нападающий? Как мы знаем, сейчас в команде Деяна Станковича имеются Маркиньос, Пабло Солари, Тео Бонгонда, Хесус Медина, Никита Массалыга, Манфред Угальде и Ливай Гарсия.

Хорошо, большинство из них – фланговые нападающие, а центральные лишь Угальде и Гарсия. Тогда почему «красно-белые» покупают нового нападающего, не продав кого-то из старых? Например, того же Солари, у которого три голевых действия в 11-и матчах РПЛ. За аргентинца, кстати, заплатили 10 миллионов евро. Или Ливая, которого купили за рекордные 18,7 млн евро? Гарсия за 11 игр в Премьер-лиге вообще забил лишь один мяч.

С другой стороны, возможно, что «Спартак» действительно будет расставаться с кем-то из форвардов. К примеру, последнее время часто появляется информация, что Угальде может уйти в клуб из Европы. В таком случае трансфер Сергеева выглядит логичным.

Фото: pfcks.ru

«Спартаку» не хватает нападающего-столба. Справится ли с этой ролью Сергеев?

Но отойдем от решений кадрового отдела «Спартака». Если взглянуть исключительно на выгоду, которую принесет трансфер Сергеева, то можно понять, что в целом он полезен.

Так, у «красно-белых» сейчас очень много техничных игроков. Но в то же время нападающего-тарана в команде нет на протяжении года. Последним таким был Александр Соболев, который сейчас защищает цвета «Зенита». И в некоторых матчах это становится проблемой. Например, когда надо разбить эшелонированную оборону оппонента. Вспомнить хотя бы, с каким трудом «красно-белые» взломали «Оренбург» (2:0).

Иван Сергеев же – как раз игрок того плана, который сейчас необходим «Спартаку». За счет габаритов он может выиграть дуэль в воздухе и побороться за мяч. Да и по статистике он силен – забил девять мячей и отдал две передачи в 23-х играх РПЛ.

Вот только есть одна загвоздка. Иван – такой тип нападающего, который больше заточен на командные действия. Из-за этого у него и случился такой ренессанс в «Крыльях» - там были отлажены взаимодействия между партнерами. А как получится в «Спартаке» - вопрос. Поскольку там игроки больше действуют индивидуально и по настроению. Тот же Угальде, например, после сильной зимней части РПЛ потух в весенней. И не стоит забывать, что в «Спартаке» немало латиноамериканцев. А они, как правило, не самые надежные игроки.

В любом случае усиление Сергеевым – хороший сценарий для «Спартака». Главное, чтобы Станкович сумел встроить Ивана в игру своей команды.

Фото: pfcks.ru

А как будет лучше для самого Сергеева?

Про выгоды «Спартака» все ясно. А как будет лучше самому нападающему?

Вообще, вариант с «Динамо» выглядит для Ивана предпочтительнее. Во-первых, там легче выиграть место в старте, поскольку из-за травмы Константина Тюкавина в основе играет Маухуб. Во-вторых, «бело-голубых» тренирует Карпин, который уже знаком с Сергеевым и знает его сильные и слабые стороны. В-третьих, коллективы Валерия Георгиевича как раз заточены на командные действия.

В «Спартаке», конечно, он может заиграть, но неизвестно, надолго ли. В «Динамо» же игровое время ему практически гарантировано. Даже когда вернется Тюкавин, Иван будет с ним конкурировать за место в старте, как это делал в «Зените».

В любом случае все будет зависеть от того финансов. Решение принимать «Крыльям», а с деньгами у них сейчас туговато.

Фото: fcdynamo.ru

У «Динамо» собирается неплохая компания

Говоря о московском «Динамо», то даже без прихода Ивана Сергеева их коллектив выглядит, наверное, одним из самых интересных среди топ-6 РПЛ.

«Бело-голубые» помимо смены главного тренера укрепили состав защитником Максимом Осипенко. Которым, кстати, интересовался и «Зенит». Также в нынешнем составе есть и другие игроки, знакомые Карпину. Например, Данил Глебов.

И в целом «Динамо» сейчас на ходу – весной клуб выдал серию из шести матчей без поражений, в ходе которой сыграл вничью с «сине-бело-голубыми» (1:1). Причем тогда москвичи еще и пережили отставку главного тренера Марцела Лички. По факту их успехи прекратились лишь в последнем туре, когда команда уступила «Краснодару» (0:3).

«Динамо» сейчас не хватает только хорошего рулевого. А если все же переход Сергеева состоится, то у московской команды будет одна из сильнейших связок нападающих в РПЛ – Сергеев-Тюкавин. В общем, посмотрим, как в итоге все получится.