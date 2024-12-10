Ринат Билялетдинов: «Рубин» может конкурировать с лидерами РПЛ, Рахимов не препятствует»

Бывший главный тренер «Рубина» и футбольный эксперт Ринат Билялетдинов в интервью «ТИ-Спорт» прокомментировал провалы фаворитов во втором круге РПЛ, оценил работу Рашида Рахимова в Казани, а также поделился мнением о преображении «Спартака» в последних матчах.





Ринат Билялетдинов прокомментировал провалы фаворитов во втором круге РПЛ и оценил работу Рашида Рахимова в Казани

Фото: © «Татар-информ»

«Легионеры «Зенита» устали от чемпионства»

Почему фавориты РПЛ провалились на старте второго круга чемпионата?

Я бы не сказал, что «Зенит» провалился. Было столько моментов и микроскопических нарушений, из-за которых отменили два гола в последнем матче. Если бы не отменили, то, наверное, и не проиграли бы. Скажите такое про «Зенит» в начале сезона после первых трех туров, то никто бы не поверил, потому что играли они хорошо, выносили соперников по 4:0, по 5:0. Но потом что-то сломалось. Обычно наступает успокоение, какое-то самолюбование. Все поглощают хвалебные оды, эпитеты и прочее. А это как мед обволакивает команду, и все утрачивается. Расчет был, наверное, на опытных легионеров, что они вытянут команду в период спада. Но они в «Зените», наверное, уже в какой-то степени устали от чемпионства.

А что с «Краснодаром»?

У «Краснодара», как выяснилось, звездных болезней нет. Но не хватает одного-двух атакующих игроков. Когда накапливается физическая и моральная усталость, атакующий потенциал становится слабее. Команда на морально-волевых вытянула какую-то часть сезона, но не хватает ощущения вкуса в атаке. Будь посвежее Кордоба, он бы «Локомотиву» забил. Усталость может сказаться, но это совпало с состоянием Кордобы, так как он одинок в нападении, ему нужна поддержка.

И «Локомотив» съехал, понятно. Можно объяснить тем, что игроки молодые, ничего пока не умеют, только учатся держать нагрузку. Набивают шишки, опыт. Но здесь вопрос в том, что ошибки можно совершать, но их нельзя повторять. Уже было одно время, когда «Локомотив» вышел на первое место. Он не сумел подтвердить свой статус, так как игроки молодые. Два перерыва под сборную подкосили команду и отбросили ее назад. Шесть очков, потерянных с «Химками», — это серьезнейший прокол для команды. В разный футбол играли после перерыва, потому что сборники в одном тренировочном режиме, остальные – в другом.

Как оцените выступления «Спартака» в нынешнем сезоне?

Как он кувыркался, бултыхался — это вопрос, как готовили команду. Но как «Спартак» играл с «Локомотивом», когда 1:3 проиграл, и как он сыграл, когда 5:2 выиграл, – практически две разные команды. Урок того поражения, несомненно, тренерский штаб «Спартака» усвоил. Я смотрел матч первый матч с «Локомотивом» и видел, что «Локомотив» и свежее, и лучше, тактически интереснее строит игру. Поэтому все закономерно. А вот когда 5:2, картина обратная. И «Спартаку» этот перерыв сейчас ни к чему. Еще на три-четыре тура у них этого запала бы хватило. Это проблема будет для «Спартака», снова набрать тот же ход на старте весенней части сезона. Опять он будет кувыркаться. Но это уже задача тренерского штаба.

То есть «Спартак» сейчас – сильнейшая команда РПЛ?

Самая сильная команда должна занимать первое место в таблице с отрывом. «Краснодар», например, пока тоже не подходит на эту роль.

Как оцените феномен Угальде в «Спартаке»?

Огромную роль сыграло приобретение Барко. Вдвоем они как-то спелись. Возможно, язык сыграл свою роль, так как оба игрока испаноговорящие.

«Спартак», «Зенит», «Краснодар» – главная тройка, которая будет бороться за золото во втором круге?

Могут еще добавиться «Локомотив» и «Динамо». Посмотрим, что будет весной.

«Любой наш тренер не хуже иностранца. И Рахимов в том числе» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Казань может вполне конкурировать с лидирующей тройкой, Рахимов не препятствует»

Подходит ли Рахимов «Рубину», если команда будет вкладываться в состав больше, чем сейчас?

Любой наш тренер не хуже иностранца. И Рахимов в том числе. Я был в «Локомотиве», когда Рахимов работал с главной командой. Я возглавлял тогда молодежную команду. В принципе, все было нормально. Команда добротно играла, но, возможно, нехватка была в атакующих действиях. Сычев после серьезной травмы, полученной в Казани с разрывом крестообразных связок, долго восстанавливался. Атакующий потенциал был недостаточен для того, чтобы залететь на самый верх. А та команда была не самой слабой для борьбы за призовую тройку. Казань может вполне конкурировать с лидирующей тройкой, Рахимов не препятствует.

Насколько удержание Рожкова в «Рубине» полезно для казанцев?

Сохранение Рожкова – несомненный плюс. Да, может, он рвался туда, а его не отпустили. Можно привести пример Макарова, который звездил в «Рубине», а в «Динамо» превратился в добротного, но не стартового игрока. Если он здесь растет, не факт, что он также будет расти в «Динамо» или в другом клубе. Хотя рост игрока усиливается при наличии более классных партнеров. Всегда надо думать, где игрок будет лучше расти. Не в деньгах даже дело, хотя они всегда где-то маячат.

Середина таблицы для «Рубина» сейчас – потолок?

Нет. Нужна командная мысль, и она сегодня совершенствуется. Команда поймала коллективную мысль и взлетает наверх. Примеры есть не только в ведущих командах. У «Ростова» период был, когда они очень красиво играли. Почему бы не взлететь «Рубину»? Основа к этому есть. Характер и бойцовские качества – это основа, на которую надо настроить все остальное.

Как вы считаете, «Рубин» провалил летние трансферы? Юкич травмировался, Чуни и Ходжа пока не особо отличаются результативными действиями, Нигматуллин стоит неуверенно?

Ну, знаете, всегда период адаптации есть. Что у российских, что у иностранных игроков. И период адаптации по-разному складывается. От травм никто не застрахован, это не селекционная ошибка. На моей памяти очень «здорово» в «Рубине» сломался Карлос Эдуардо. Он пришел, когда килограмм 8-10 было лишних. Он сломался на вторую или на третью игру. Заплачены были сумасшедшие деньги, а он сломался и два года скитался по клиникам. Это же не предугадаешь.

«Команда поймала коллективную мысль и взлетает наверх» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Трансфер Соболева нельзя назвать провальным, он на пути к голам»

«Крылья Советов» переживают сложный период: команда чуть ли не разрушается изнутри, на замену ей планируется дебютант «Акрон» как главный клуб Самары. Но в таких условиях «Крылья» продолжают хорошо играть и даже победили «Зенит». Означает ли это, что для клуба еще не все потеряно?

Команда будет бороться. Да, совпало так, что они выиграли у «Зенита», но вспомните третий гол: куда вратарь побежал? Забивай – не хочу. На «Рубин» сваливались с критикой, на «Ростов», на «Пари НН». И на топовые команды тоже сваливаются. Самара будет бороться и доказывать, что все эти разговоры беспочвенны. Они объективно не разучились играть в футбол, но и гигантские потери в составе меняют рисунок игры.

Соболев ничего не показал в «Зените» и в итоге стал игроком запаса. Его переход провальный?

Ну, не провальный. Ну, не играешь ты, не получилось, потом получится, скажем так. По игре он еще не вписался, как вписался Дзюба в свое время. Соболев пока на пути к голам. Назвать трансфер совершенно неудачным можно будет назвать лишь тогда, когда примут решение расстаться с ним или отправят в аренду.

А переход Пьянича в ЦСКА?

Пьянич раскроется. Ему нужна адаптация. Хоть он взрослый и опытный, но он должен понять, что игроки, которые его окружают, не обладают тем игровым потенциалом, к которому он привык. Они могут не догонять его по мысли и не всегда дают ему мяч, когда он готов к нему. Главное – они с запозданием читают его. Если с партнерами взаимодействия не найти, то надо опускаться, уровень свой принижать до уровня тех партнеров, которые рядом с тобой, упрощать игру.