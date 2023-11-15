Жена Ирека Магасумова: «Одежду для экспертизы изъяли только спустя два месяца»

По уголовному делу Героя России из Мамадышского района Татарстана, обвиняемого в убийстве, следственный комитет назначил 12 экспертиз. Об этому «Татар-информу» сообщила супруга офицера Анна Магасумова.

Женщина рассказала, что среди назначенных экспертиз будет проведено исследование одежды Ирека Магасумова, чтобы установить наличие на ней следов пороха после выстрела.

«Одежду для экспертизы изъяли только спустя два месяца. Непонятно где она хранилась, и кто ее носил все это время. Следователь спросил, в каких вещах Ирек был в тот день, попросил привести одежду его сослуживца, а потом предложил проехать на полигон, чтобы снять, как он изымает эти вещи», – рассказала Анна Магасумова.

Как утверждает жена Героя, явку с повинной написал Павел Яськевич – он признался, что именно он выстрелил в девушку. Однако пока его доводы не принимаются всерьез и все обвинения по прежнему лежат на Магасумове, добавила она.

«Психолого-психиатрическая экспертиза была назначена Иреку и Паше, а также свидетельнице и погибшей девочке, что очень забавляет. Паша будет проходить экспертизу в Москве, при Министерстве обороны, а все остальные – в Луганске. Хотя мы ходатайствовали, чтобы все участники дела проходили экспертизу в Москве, в учреждении, где не работают заинтересованные люди, так как у нас нет доверия к следствию», – заявила она.

Также следователи назначили баллистическую и судмедэкспертизы, добавила жена офицера.

«Наконец-то проведут судмедэкспертизу убитой, и мы узнаем причину ее смерти. После произошедшего девочку напоили водой, от чего ей стало плохо, а мы все знаем, что при ранениях в живот ни в коем случае нельзя пить и есть. Свидетельница, подружка убитой, говорит, что вышел из храма мужчина и вынес воды, и эта девочка стала поить ее водой, раненную стало рвать. Также эту девочку перенесли на лавочку, хотя трогать ее было нельзя. Сколько ехала скорая тоже неизвестно. Поэтому неизвестно, сколько она прожила после ранения и от чего она умерла», – возмущается женщина.

Эксгумацию трупа до сих пор не произвели, экспертиз после смерти не производили, но при этом назначают баллистическую экспертизу, говорит она.

«У нас нет тела, у нас нет трупа, его до сих пор не эксгумировали. Нет до сих пор причин смерти, но назначают баллистическую экспертизу. Что делало следствие три месяца, прежде чем назначить эти экспертизы? Они должны были быть назначены в первые три дня», – считает Анна Магасумова.

При этом адвокатам отказали в проведении биллинга, чтобы установить, что в момент выстрела он находился в другом месте, добавила она.

Напомним, уроженец Мамадышского района Татарстана Ирек Магасумов получил Звезду Героя России в начале августа. Наградил его лично президент страны.

11 августа произошло убийство девушки в Луганске. Подозреваемым в деле стал Магасумов. По решению Луганского городского суда Ирека Магасумова арестовали. Адвокаты пытались обжаловать решение суда, но пока сделать этого им не удалось. Также супруга Магасумова рассказала, что изначально арест проходил в гражданском, а не в военном суде, что по ее мнению, также является нарушением. Сейчас дело передали в военный гарнизонный суд.

Анна Магасумова утверждает, что ее муж в этот день отдыха с друзьями в Луганском баре, там Яськевич познакомился с двумя девушками, компания решила посидеть на улице, недалеко от бара.

Супруга Героя подчеркнула, что именно Павел является владельцем пистолета, из которого в дальнейшем была застрелена девушка. Но так как мужчина в тот вечер был в футболке и спрятать кобуру под одежду не мог, оружие взял к себе Ирек Магасумов, на котором была надета ветровка.

«Одна из девочек увидела пистолет, начала рассказывать, что умеет пользоваться оружием, потому что учится в кадетском корпусе. Попросила пострелять. Они с Иреком отошли, она выстрелила два раза, после чего Ирек забрал у нее пистолет и они вернулись к лавочке. После этого Ирек отдал Павлу пистолет. Паша рассказал, что держал его в руке рядом с собой. Иреку в этот момент позвонил один из сослуживцев, с кем они были в кафе, и рассказал, что около этого кафе происходит конфликт – на него нападают пять человек. Он попросил помощи. Ирек, естественно, убежал сразу туда. После этого прозвучал выстрел», – рассказала жена офицера.

Подробнее в материале «Татар-информа»: «Он для нас все равно остается героем»: что известно об уголовном деле Ирека Магасумова».