Герою России Иреку Магасумову продлили арест еще на два месяца

Луганский городской суд продлил арест Герою России Иреку Магасумову еще на два месяца. Об этом «Татар-информу» рассказала супруга офицера Анна Магасумова.

Как сообщила Анна, о том, что состоится заседание, она узнала от следователя в девять вечера накануне. Адвокат ее мужа был оповещен судом только утром в день процесса.

«Естественно, мы не смогли так быстро приехать в Луганск. Адвокат просила перенести рассмотрение вопроса об аресте на следующий день, но делать этого суд не стал. Ирека никто даже не спросил, как он смотрит на все это. Судья просто вызвал ему государственного адвоката, не спросив мнение мужа, хочет ли он с ним работать. На процессе следователь ходатайствовал о продлении ареста», – рассказала жена офицера

Судья постановил продлить арест Герою России еще на два месяца, добавила она.

Напомним, уроженец Мамадышского района Ирек Магасумов получил Звезду Героя России в начале августа. Наградил его лично президент страны.

11 августа произошло убийство девушки в Луганске. Подозреваемым в деле стал Магасумов. Адвокат Героя и его супруга рассказали, что сослуживец Ирека Павел Яськевич дал признательные показания – мужчина утверждает, что именно он случайно выстрелил в девушку. Но его явку с повинной не приняли в Следственном комитете, утверждает Анна Магасумова.

По решению Луганского городского суда Ирека Магасумова арестовали до 10 октября. После этого адвокаты офицера подали апелляционную жалобу в Верховный суд ЛНР.

«Апелляционный суд вернул дело на рассмотрение в первую инстанцию, в Ленинский районный суд Луганска, поскольку там с 21 сентября заработали военные суды.

«Мы надеемся, что дело Ирека будет рассматривать уже не гражданский суд. Апелляцию мы подавали на нарушение в той части, что дело военного рассмотрел гражданский суд. Одновременно с этим, Иреку продлили суд на две недели», – рассказывала супруга Ирека Магасумова «Татар-информу».

Несмотря на все ожидания, дело до военного суда не дошло, его снова решено было рассмотреть в гражданском суде. Подробнее в материале «Татар-информа»: «Он для нас все равно остается героем»: что известно об уголовном деле Ирека Магасумова».