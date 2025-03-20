«Земляк с добрым сердцем»: житель Кукмора отправит стройматериалы, на СВО доставит боец

Фото предоставлено Миляушой Хазиевой

Житель Кукмора Фаниль Хурамшин – человек с большим сердцем, который не остается в стороне, когда речь идет о поддержке бойцов. С первых дней специальной военной операции он помогает фронту, отправляя всё необходимое для солдат. В этот раз в зону СВО он передает строительные материалы, которые помогут укрепить позиции бойцов и создать более комфортные условия в полевых условиях.

«Желание помочь нашим ребятам появилось еще три года назад, когда наши земляки отправились в зону СВО, – рассказал Фаниль Хурамшин. – Мы тесно сотрудничаем с организацией «Боевое Братство Кукмор» и стараемся выполнять все запросы солдат».

Фото предоставлено Миляушой Хазиевой

Очередная партия гуманитарной помощи включает 30 куб. метров пиломатериалов, две дизельные печи, два километра кабеля, пленку и нагревательные материалы. Эти ресурсы позволят бойцам укрепить траншеи, оборудовать укрытия и создать более комфортные условия для несения службы.

Для доставки груза в Кукмор прибыла специально подготовленная фура. Ее водителем стал боец с позывным Чинкир из Улан-Удэ, который имеет опыт непосредственного участия в боевых действиях. «Мы приехали за гуманитаркой, чтобы передать ребятам на передовую – они смогут благоустроить окопы и траншеи, сделать их теплее и безопаснее», – отметил он.

Фото предоставлено Миляушой Хазиевой

Фаниль Хурамшин не просто передает помощь – он поддерживает связь с бойцами и получает слова благодарности за свою поддержку. Но на этом он останавливаться не собирается. «Будем помогать столько, сколько нужно. Это наш долг – поддерживать тех, кто защищает нас», – заявил он.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Миляушой Хазиевой

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Фото предоставлено Миляушой Хазиевой

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.