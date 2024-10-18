«Земли хватит всем»: кому из участников СВО предлагают выдавать участки в Татарстане?

Эдуард Шарафиев внес законопроект о предоставлении земельных участков участникам СВО и ветеранам боевых действий в Госсовет Республики

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кто из участников СВО может претендовать на бесплатную землю в Татарстане

Участникам спецоперации предложили выдавать землю в Татарстане. Автором этой инициативы выступил депутат Госсовета РТ, сам участник СВО Эдуард Шарафиев. Он внес законопроект о предоставлении земельных участков участникам специальной военной операции и ветеранам боевых действий в Госсовет республики.

«Законопроектом предусматривается однократное предоставление в собственность бесплатно, без проведения торгов, земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территории Татарстана», – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Такие земельные участки предлагается выделять военнослужащим, добровольцам-контрактникам, сотрудникам Росгвардии, имеющим специальные звания полиции. Для получения участков им также необходимо иметь звание Героя России или иметь орден РФ за заслуги, проявленные в специальной военной операции, а также статус ветерана боевых действий.

Согласно законопроекту, если участник СВО погиб из-за ранения или заболевания, полученного в ходе спецоперации, то бесплатно получить земельный участок смогут члены его семьи. Речь идет в первую очередь о супруге и детях, а при их отсутствии – о родителях, опекунах, попечителях.

Если обратиться к истории вопроса, то в июне прошлого года Президент России Владимир Путин рекомендовал регионам принять законодательные акты, предоставляющие возможность участникам спецоперации и их семьям получить в собственность землю.

«Татар-информ» пообщался с Эдуардом Шарафиевым. По его мнению, эта инициатива поможет участникам СВО, так как многие участники спецоперации, подпадающие под действие распоряжения Президента РФ, не имеют полноценного жилья.

«Это станет мерой поддержки их в этом вопросе. Кроме того, нужно понимать, что значительную часть, если не большинство, мобилизованных и контрактников составляют сельские жители, либо жители малых городов. Если из числа этой категории будут те, кто подпадает под действие распоряжения, то для них это будет прямой и очень существенной поддержкой», – сказал он.

Предлагается предоставлять участки в размере 10-15 соток Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Рекомендательный характер распоряжения Президента я воспринимаю, как обязательный к исполнению»

По словам Эдуарда Шарафиева, подготовленный им законопроект продолжает инициативу Президента РФ Владимира Путина.

«Президент рекомендует органам государственной власти субъектов РФ, за исключением городов федерального значения: Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, принять законодательные акты, устанавливающие случаи предоставления определенным категориям участников СВО в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Рекомендательный характер распоряжения Президента я воспринимаю, как обязательный к исполнению», – отметил Эдуард Шарафиев.

«Татар-информ» рассказывал, что в ноябре 2022 года Эдуард Шарафиев отправился добровольцем в зону СВО. Тогда он объяснил агентству, что в армии не служил, но остаться в стороне не смог.

«Я шесть раз выезжал с гуманитарной миссией во все четыре новых субъекта России, в том числе в наш подшефный город Лисичанск. Видя, в каких условиях сейчас там живут люди, я понял, что мое участие в спецоперации необходимо – не только как организатора гуманитарной помощи, но и как добровольца. Буду воевать плечом к плечу с нашими бойцами против фашизма», – рассказывал корреспонденту агентства два года назад Эдуард Шарафиев.

А в начале этого года Эдуард Шарафиев рассказал, об участии в операции «Труба» на одном из самых мощных укрепрайонов противника в Авдеевке. Взятие «Царской охоты» позволило российским военным войти в Авдеевку и укрепиться там. Эта операция казалась чем-то невероятным. Не будь видео и других документальных доказательств ее существования, можно было бы подумать, что это – сценарий к новому фильму в жанре боевика.

Бойцы преодолели тяжелый путь по трубе длиной в два километра. В полной разгрузке, на полусогнутых они продвигались все дальше и дальше, пока наконец не вышли в тыл врага. В буквальном смысле слова выросшие из-под земли бойцы атаковали ВСУшников сразу после того, как саперы ликвидировали их минно-взрывные заграждения. Воспользовавшись смятением противника, бойцы разведки шли вперед, «Ветераны», в составе которых воевал Шарафиев, следовали за ними, занимая и укрепляясь на позициях. Весь украинский гарнизон «Царской охоты» был уничтожен в рекордно короткие сроки. Уцелевшие сдались в плен.

Сработали быстро и профессионально. Враг еще сутки не подозревал о потере укрепрайона. А когда осознал произошедшее и попытался выбить наших солдат с занятых позиций, потерпел неудачу.

Земельные участки предлагается выделять военнослужащим, добровольцам-контрактникам, сотрудникам Росгвардии, имеющим специальные звания полиции Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Планируется, что участки будут размером по 10-15 соток»

И вот теперь Эдуард Шарафиев, став депутатом Госсовета РТ, хлопочет о земле для братьев по оружию

«Понимаю, что в таких городах, как Казань и Набережные Челны вопрос с предоставлением земельных участков очень напряженный. Поэтому, допускаю, что в процессе более детального обсуждения в этом случае могут быть предложены какие-то компенсационные механизмы. Вместе с тем, считаю, что нельзя сводить подобные вопросы только к денежным компенсациям», – объяснил «Татар-информу» депутат Госсовета.

Не исключено, что будет разработать механизм выдачи земли в соседних с этим городами районах. Но, подчеркнул Эдуард Шарафиев, лучше, если земля будет предоставляться в том же районе, где прописан участник СВО.

«Предлагается предоставлять участки в размере 10-15 соток. Закон не допускает предоставление участков под малоэтажное жилье менее 10 соток. Нужно понимать, что при распределении земельных участков на практике может возникнуть ситуация, когда придется нарезать землю кусками несколько большими, чем 10 соток. Тут многое зависит от положения земельного участка, его конфигурации и прочего. Если законодательно определить ровно 10 соток, то при вынужденном наделении сверх этого норматива, возникнет ситуация, когда участник СВО должен будет заплатить за сверхнорму. А такой подход противоречит идеологии законопроекта, предусматривающего безвозмездную поддержку», – объяснил Эдуард Шарафиев.

Получать землю в Татарстане смогут только те участники СВО, кто был мобилизован из республики, либо на момент подписания контракта был зарегистрирован в Татарстане Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я открыт для обсуждения законопроекта со всеми коллегами»

«Понимаю, что вопрос подведения коммуникаций к будущим землям участников СВО, сложный итребует более детальной проработки. Распределение участков является зоной ответственности муниципалитетов. Вопрос коммуникаций также, на первый взгляд, должны лечь на их плечи. Но в этом случае при разработке нормативной документации в рамках реализации закона могут быть прописаны иные механизмы, например, поддержка со стороны республиканского бюджета. В данном случае я открыт для обсуждения со всеми своими коллегами», – объяснил Эдуард Шарафиев.

По задумке депутата, получать землю в Татарстане смогут только те участники СВО, кто был мобилизован из республики, либо на момент подписания контракта был зарегистрирован в Татарстане.

«Законопроектом предусмотрено бесплатное предоставление в собственность, как рекомендовано Президентом РФ. Земли хватит, так как вопрос касается далеко не всех участников СВО, а только определенных категорий», – уверен депутат Госсовета РТ.

В июне прошлого года Владимир Путин рекомендовал регионам принять законодательные акты, предоставляющие возможность участникам СВО и их семьям получить в собственность землю Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

А как в других регионах?

Татарстан не первый регион, который задался вопросом выдачи земли участникам СВО. Например, сейчас в Крыму право на бесплатное получение участка земли имеют все граждане РФ, подписавшие контракт с Минобороны РФ в Крыму, независимо от места их прописки и проживания.

Эти участки на полуострове максимально приближены либо к населенным пунктам, либо к морю, чтобы ушло, как можно меньше денег на подвод коммуникаций к ним. В каждом случае при формировании массивов под выдачу земли участникам СВО дополнительно предусматриваются территории, на которых появятся дороги и коммуникации, детсады и школы.

Вопросами создания инфраструктуры занимаются профильные министерства: топлива и энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта.

Для постановки в очередь на получение земельного участка необходимо подать заявление в орган местного самоуправления по месту регистрации участника СВО. Его может подать лично боец либо его доверенное лицо. Причем доверенность не обязательно должна быть заверена нотариально – документ может удостоверить командир воинской части, в которой гражданин служит.

В Краснодарском крае участникам СВО уже предоставили больше 140 земельных участков. Они расположены в Горячем Ключе, Новороссийске, Краснодаре, Динском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском, Крымском районах. Под условия предоставления таких участков сейчас в регионе подпадают 341 военнослужащий и члены их семей.

В Иркутской области земельные участки участникам СВО уже выдают с декабря прошлого года. Использовать участки можно как для индивидуального жилищного строительства, так и для ведения личного подсобного хозяйства. Получатель земли на день завершения участия в спецоперации должен быть зарегистрирован по месту жительства либо по месту пребывания на территории Иркутской области.

В конце 2023 зесли участникам СВО начали выдавать и в Ростовской области. Чтобы получить землю, надо обратиться в местную администрацию. Если земля находится в областной собственности – в региональное Минимущество, если в федеральной – в Росимущество. На рассмотрение заявления о выделении земли властям отводится двадцать рабочих дней. Получив участок, владелец может распоряжаться им, как хочет, не нарушая законов, например, имеет право продать или подарить

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Так или инчае, но в настоящее время проект закона «О предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков, расположенных на территории РТ, в собственность бесплатно», находится на предварительном рассмотрении.