«Это было дерзко, противник был не готов»: Эдуард Шарафиев об операции «Труба» в Авдеевке

Эдуард Шарафиев рассказал, как бойцы из Татарстана внесли свою лепту в уникальную военную операцию

«Не будь доказательств проведения этой операции, можно было бы подумать, что это сценарий нового боевика»

«Царская охота» была одним из самых мощных укрепрайонов противника в Авдеевке. Когда-то в мирное время там находилась база отдыха, позже ВСУ оборудовали там свою базу.



Прорыв обороны в этом направлении означает многое. Взятие «Царской охоты» позволило российским военным войти в Авдеевку и укрепиться там. Но каким образом удалось сделать это? Пробиться сквозь такую оборону, обыграть противника, по сути, на его же поле, победить там, где он чувствовал себя наиболее комфортно?

Эта операция кажется чем-то невероятным. Не будь видео и других документальных доказательств ее существования, можно было бы подумать, что это сценарий к новому фильму в жанре боевика.

…

Операция «Труба», начало. Февраль 2023 года. Бойцы добровольческого корпуса Минобороны РФ из бригады «Ветераны» работают на Авдеевском направлении. На тот момент в состав бригады в том числе входили и бойцы из Татарстана. Совместно с добровольцами работали и мобилизованные из республики, бойцы полка №1231 занимали позиции в Авдеевской промзоне, откуда и началась операция «Труба».

«Во время первой попытки в феврале 2023-го я был замкомбата одного из батальонов бригады. В этом батальоне проходили службу порядка двадцати человек из Татарстана. Все они в той или иной мере были задействованы в первой операции “Труба”», – рассказал Эдуард Шарафиев.

«Татар-информ» рассказывал, что депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев сначала ездил в зону СВО с гуманитарными миссиями, а после подписал контракт с Министерством обороны РФ и с ноября 2022 года стал бойцом добровольческого корпуса.

Именно тогда боец с позывным Кальмар в процессе рытья окопов наткнулся на старую ржавую трубу, наполовину затопленную водой. До конца точно не известно, какие именно функции она выполняла. Важнее то, что она была довольна большой в диаметре – около полутора метров – и вела в сторону «Царской охоты», к месту, где засел противник.

«Понятно, что никаких документов со схемами коммуникаций у нас не было. Выясняли практическим путем. Сделали полноценный вырез и провели разведывательное мероприятие. Оказалось, что длина трубы довольно большая и по расчетам попадает в тыловую зону передовых позиций противника», – объяснил Эдуард Шарафиев.



Именно в тот момент и началась подготовка к первой операции.

«Запотевшие стекла противогаза, жгучий холод воды и страх от осознания, что в случае провала вы окажетесь погребены под землей»

По словам Эдуарда Шарафиева, были вырыты и оборудованы входы и выходы. Их количество изначально было рассчитано на 500 человек, которые должны были одновременно пройти по трубе и атаковать соперника с тыла.



Работали в противогазах, а ведь дышать спертым воздухом и без того тяжело. При этом находясь по пояс в ржавой ледяной воде. Методично, вручную вычищая проход от мусора. Только железная сила воли и невероятная тяга к победе могла придать сил, не дать замерзнуть или задохнуться.

Представьте себе, вспоминает Эдуард Шарафиев, запотевшие стекла противогаза перед лицом, жгучий холод воды ниже пояса и жар уставшего тела выше. Страх от осознания, что в случае провала вы окажетесь погребены здесь, под землей, в ржавом гробу, полном сточных вод.



«Сначала высверливались смотровые глазки, чтобы с помощью приборов для видеонаблюдения исследовать местность. Только после этого были определены оптимальные места для оборудования выхода. Таких выходов было подготовлено несколько, чтобы обеспечить оперативный выход значительного количества личного состава, а также оперативную эвакуацию в случае неудачи» – Эдуард Шарафиев.



Основная проблема, с которой столкнулись участники первой операции, – шум. Толстый металл трубы просто невозможно было разрезать бесшумно. Тогда как действовать надо было предельно осторожно. Малейшая ошибка могла привести к раскрытию замысла противником и гибели бойцов. Огромный риск.



Однако проблему все же удалось решить, причем довольно оригинальным методом. В период проведения работ придумали усиливать артиллерийскую канонаду. Таким образом получилось заглушить шум от подготовки трубы к проведению первой операции.



Нельзя сказать, что дальше все проходило гладко. Каким-то образом, вероятнее всего посредством воздушной разведки, враг обнаружил концентрацию наших солдат. Поняв, что идет подготовка к какой-то операции, враг атаковал. В результате артиллерийского обстрела были ранены бойцы.

Подготовка была закончена, первая операция начиналась.

«Эта попытка закончилась неудачно, так как из-за спешки были допущены просчеты. Один из просчетов был в том, что в трубу одновременно зашло слишком много бойцов. Они должны были оперативно захватить плацдарм в тылу врага. Но из-за малого пространства в трубе возникла нехватка кислорода. Многие бойцы стали терять сознание. В результате эта штурмовая операция превратилась в эвакуационную», – рассказал Эдуард Шарафиев.



Эвакуировать бойцов удалось, продолжить операцию – нет. Трубу затопило водой из-за начавшегося весеннего половодья. Об операции забыли, но только на время.

«В полной разгрузке, на полусогнутых бойцы прошли два километра под землей»

«После того как трубу затопило, вся затея была поставлена на паузу. Однако командир бригады “Ветераны” с позывным Морпех продолжал верить в успех варианта прорыва через трубу. Это было одно из нестандартных решений, к которому противник не был готов. И сейчас он смог реализовать эту дерзкую операцию», – рассказал Эдуард Шарафиев.



И вот спустя почти год российские бойцы вернулись к тому, с чего начинали. Прошлые ошибки были учтены, и подготовка начиналась заново.



«Согласно имеющейся у меня информации, было сокращено количество бойцов для выполнения операции, поскольку в данном случае главную роль играет качество бойца, а не их количество. Также было обеспечено снабжение кислородом», – рассказал Эдуард Шарафиев.

Когда-нибудь об этой операции снимут фильмы и напишут книги, не исключено, что в них войдут имена тех, кто разработал и провел ее, а среди них будут и наши земляки

Теперь оставался только решающий рывок. Первыми шли военные разведчики ВС РФ. За ними, вторым эшелоном, следовали «Ветераны».

Им предстоял тяжелый путь длиной в два километра. В полной разгрузке, на полусогнутых они продвигались все дальше и дальше, пока наконец не вышли в тыл врага.

В буквальном смысле слова выросшие из-под земли бойцы атаковали вэсэушников сразу после того, как саперы ликвидировали их минно-взрывные заграждения.

Воспользовавшись смятением противника, бойцы разведки шли вперед, «Ветераны» следовали за ними, занимая и укрепляясь на позициях. Весь украинский гарнизон «Царской охоты» был уничтожен в рекордно короткие сроки. Уцелевшие сдались в плен.

Сработали быстро и профессионально. Враг еще сутки не подозревал о потере укрепрайона. А когда осознал произошедшее и попытался выбить наших солдат с занятых позиций, потерпел неудачу.

…

Когда-нибудь об этой операции снимут фильмы и напишут книги, не исключено, что в них войдут имена тех, кто разработал и провел ее, а среди них будут и наши земляки.

Фото и видео: t.me/EduardSharafiev