В Татарстане предложили выдавать бойцам СВО в собственность земельные участки

В Татарстане предложили бесплатно предоставлять в собственность земельные участки участникам специальной военной операции и ветеранам боевых действий. Соответствующий законопроект внес в Государственный Совет РТ депутат Эдуард Шарафиев.

«Законопроектом предусматривается однократное предоставление в собственность бесплатно, без проведения торгов земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территории Татарстана», — говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Такие земельные участники предлагается выделять военнослужащим, добровольцам-контрактникам, сотрудникам Росгвардии, имеющим специальные звания полиции. Для получения участков им также необходимо иметь звание Героя России или иметь орден РФ за заслуги, проявленные в специальной военной операции, а также статус ветерана боевых действий.

Также, согласно законопроекту, если участник СВО погиб из-за ранения или заболевания, полученного в ходе спецоперации, то бесплатно получить земельный участок смогут члены его семьи. Речь идет в первую очередь о супруге и детях, а при их отсутствии — о родителях, опекунах, попечителях.

Проект закона «О предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков, расположенных на территории РТ, в собственность бесплатно» находится на предварительном рассмотрении в парламенте.

Ранее Президент России Владимир Путин рекомендовал регионам принять законодательные акты, предоставляющие возможность участникам спецоперации и их семьям получить в собственность земельные участки.