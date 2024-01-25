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Появилось видео подготовки операции «труба», позволившей прорвать оборону ВСУ в Авдеевке
Кадры подготовки российскими военнослужащими дерзкой операции по обходу одного из укрепленных районов обороны ВСУ в Авдеевке, организованного на территории бывшего курортного комплекса «Царская охота» (ЦО), стали появляться в телеграм-каналах российских военкоров.
«17-го января тигры выступили в подземный 2-х километровый поход к ЦО, и вышли из под земли в тылу врага. Гарнизон ЦО был уничтожен не успев среагировать, уцелевшие сдались в плен, операция была проведена настолько чисто, что основные силы противника ещё сутки не знали о потере ЦО», – публикует рассказ участников операции паблик «НгП раZVедка».
Согласно опубликованным данным, благодаря подземному прорыву российским бойцам удалось нейтрализовать ближайшие опорники противника и зайти на территорию города.
«Ещё сутки враг предпринимал попытки выбить наших воинов, пока не понял что с наскока это сделать не получится, после чего, 20-го января во вражеском ТГ началась зрада о нашем успехе в районе ЦО», – говорится в публикации.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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