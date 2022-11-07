Депутат Госсовета РТ об отъезде на СВО: В армии не служил, но не смог остаться в стороне

Сегодня «Татар-информу» стало известно о том, что 13 депутатов были призваны из Татарстана на службу в зону СВО. Сегодня же появилась информация о том, что на фронт добровольцем отправился и депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев.

Сегодня стало известно, что добровольцем в зону специальной военной операции уехал депутат Государственного Совета Татарстана Эдуард Шарафиев. «Татар-информу» удалось поговорить с ним и узнать, почему он принял такое решение.

Эдуард Шарафиев: «Я шесть раз выезжал с гуманитарной миссией во все четыре новых субъекта России, в том числе в наш подшефный город Лисичанск» Фото: телеграм-канал @EduardSharafiev

«В помощи там нуждается каждый»

Эдуард Шарафиев рассказал агентству, что его решение уйти добровольцем в зону СВО было осознанным и взвешенным. Так случилось, что в армии он не служил, но когда в стране объявили частичную мобилизацию, понял, что не может оставаться в стороне.

«Я шесть раз выезжал с гуманитарной миссией во все четыре новых субъекта России, в том числе в наш подшефный город Лисичанск. Видя, в каких условиях сейчас там живут люди, я понял, что мое участие в спецоперации как никогда необходимо – не только как организатора гуманитарной помощи, но и как добровольца. Буду воевать плечом к плечу с нашими бойцами против фашизма», – рассказал корреспонденту агентства Эдуард Шарафиев.

С мая этого года Эдуард Шарафиев организовывал гуманитарные миссии на Донбасс. Помощь от республики доставляли и местным жителям, и добровольцам именных батальонов «Алга» и «Тимер». По словам Шарафиева, невозможно говорить о том, кому сегодня помощь нужна больше – военным или мирным жителям.

«В помощи там нуждается каждый. До начала военной спецоперации в Лисичанске жили 100 тысяч человек. Сегодня там население составляет 30 тысяч. Там нет ни газа, ни воды, ни тепла. Когда я вернусь домой, я обязательно буду продолжать гуманитарные миссии на Донбасс», – отметил Шарафиев.

«Вся подготовка проходит с опытными инструкторами. Но не обходится без помощи товарищей» Фото: телеграм-канал @EduardSharafiev

«Здесь у нас четверть добровольцев – татарстанцы»

Собирался на фронт депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев основательно – советами помогали будущие сослуживцы и те, кто уже бывал в горячих точках. Сегодня депутат уже уехал из Татарстана, он находится в военной части, где проходит боевое слаживание: получает навыки в стрельбе и изучает боевую технику.

«Вся подготовка проходит с опытными инструкторами. Но не обходится без помощи товарищей. Большинство моих сослуживцев – те, кто проходил службу в горячих точках и может поделиться боевым опытом», – отметил Эдуард.

Справиться со сложностями, побороть страх и быстрее освоить военную науку Эдуарду помогают и ребята из Татарстана.

«Очень помогает, когда рядом с тобой земляки. Это поднимает боевой дух. Земляки всегда подставят свое плечо. А здесь, где я сейчас нахожусь, четверть добровольцев – это ребята из Татарстана», – рассказал депутат.

Возвращения Эдуарда из зоны СВО с нетерпением будет ждать его семья – жена и четверо детей, самому младшему из них 10 лет. Его решение уйти добровольцем на фронт, как признался наш собеседник, семья приняла, но, естественно, тревожатся.

«Конечно же, моя супруга переживает. Но в целом мое решение семья поддержала. Я надеюсь, что все будет хорошо», – рассказал депутат Госсовета РТ.

С момента объявления частичной мобилизации из Татарстана были призваны 13 депутатов. Эдуард Шарафиев стал четырнадцатым Фото: телеграм-канал @EduardSharafiev

«Честь и хвала депутатам, которые идут в зону боевых действий»

С начала объявления в России частичной мобилизации многих волновал вопрос, коснется ли она народных избранников. В соцсетях то и дело появлялись призывы к депутатам самим отправиться на передовую или отправить туда своих детей.

Вопреки всеобщему мнению о том, что депутаты «неприкасаемы» для призыва на фронт, с момента объявления частичной мобилизации из Татарстана были призваны 13 депутатов. Двое из них ушли на передовую добровольцами. В числе призванных оказались депутаты партий «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия» и самовыдвиженцы. Эдуард Шарафиев стал четырнадцатым.

Люди, которые занимают депутатские должности и отправляются на фронт, заслуживают самой высокой похвалы, считает генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. Их поступок может послужить примером для других политиков и поднять боевой дух.

«Многие просто прячутся за мандат депутата и пытаются имитировать бурную деятельность по поддержке наших войск, не прилагая к этому никаких сил и средств. Я считаю, что отправиться на передовую – абсолютно правильное решение. Настоящий мужчина должен принимать его вне зависимости от своего статуса и положения в обществе. Честь и хвала ребятам, которые идут в зону боевых действий», – поделился своим мнением Михайлов.

Депутаты – именно те люди в обществе, которые должны, прежде всего, нести в себе чувство патриотизма и прививать его другим, уверен генерал-майор ФСБ в отставке.

«Общество реагирует на своих депутатов, то есть на своих избранников. А эти люди своим примером, даже если без афиширования, показывают, что они настоящие патриоты. А депутатами они стали не потому, что им хочется славы или денег, а потому, что они считают необходимым использовать свой потенциал во благо Родины и решения насущных проблем», – считает Александр Михайлов.

Многие из депутатов сегодня создают различные фонды и общественные движения для того, чтобы помочь семьям мобилизованных или организовывать гуманитарную помощь как жителям Донбасса, так и бойцам Фото: телеграм-канал @EduardSharafiev

«Некоторые депутаты не могут идти на СВО по здоровью, но могут быть полезны здесь»

Между тем не стоит забывать и о тех народных избранниках, кто действительно не может быть призван на службу, например, по состоянию здоровья, отмечает генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

«От таких депутатов, конечно, не будет на фронте никакого толку. Здесь они тоже могут выполнять свой долг, помогая нуждающимся. Стоит понимать, что дальше с фронта будут возвращаться ребята. Многие из них будут раненые, кто-то останется покалеченным. Их социализация должна быть в зоне внимания этих депутатов», – считает Александр Михайлов.

Многие из депутатов сегодня создают различные фонды и общественные движения для того, чтобы помочь семьям мобилизованных или организовывать гуманитарную помощь как жителям Донбасса, так и бойцам. И этим тоже приносят обществу большую пользу. И в ближайшее время многим из них понадобятся административный ресурс и политическая воля, чтобы поддерживать своих избирателей.