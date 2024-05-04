Земельные аппетиты Магдеева, бан Эрдогана и за чей счет KazanForum: обзор событий недели

Буквально через 10 дней в Казань приедут участники форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

KazanForum – репетиция перед саммитом БРИКС?

Буквально через 10 дней в Казань приедут участники форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024». Столица Татарстана стоит на пороге цепочки событий мирового масштаба: после KazanForum здесь пройдут Игры БРИКС, а далее саммит стран БРИКС, который может ознаменовать собой смену геополитической парадигмы на планете.

На этой неделе на брифинге в Доме Правительства РТ засвидетельствовали: Казань на низком старте перед большим международным событием. Как сказала глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина, в Казань ожидают ВИПов из исламских стран и рассчитывают на заключение крупных деловых соглашений.

В этом году KazanForum иногда называют репетицией саммита БРИКС: надо отработать логистику и проверить действенность беспрецедентных мер безопасности. Масштаб майского события (в форуме примут участие 11 тысяч человек, и эта цифра не окончательная) станет хорошим испытанием для организаторских «скиллов» Татарстана.

«Мы понимаем, что это количество [участников] — не предел. Регистрация продлится до 6 мая, поэтому еще ожидаем, что, как обычно, в последние дни будет увеличение количества участников. Представители уже 79 стран зарегистрировались и, я надеюсь, прибудут на этот форум», — сказала Минуллина.

Талия Минуллина: «Представители уже 79 стран зарегистрировались и, я надеюсь, прибудут на этот форум» Фото: prav.tatarstan.ru

Она также подчеркнула, что финансирование форума осуществляется за счет федерального бюджета и спонсорских средств. Что закономерно, поскольку с подачи Президента России Владимира Путина KazanForum носит федеральный статус уже второй год подряд.

Что касается ВИП-гостей форума, то глава Агентства инвестразвития Татарстана озвучила внушительный список, в котором присутствуют председатель Халк Маслахаты Туркменистана, национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов, председатель Кабмина Киргизии Акылбек Жапаров, министры из Афганистана, Узбекистана, ОАЭ. В том, что все эти гости приедут в Казань, большая заслуга Раиса Татарстана Рустама Минниханова, отметила Талия Минуллина.

«Ключевая роль здесь нашего Раиса Рустама Минниханова. Вы посмотрите, сколько мы летаем с делегациями по всему исламскому миру. Сколько за последнее время было этих визитов! Мы же видим, что личный контакт наших руководителей — это дорогого стоит. Одно дело, когда письмо отправишь, другое — когда лично приглашаешь и приезжаешь. Естественно, уже даже и отказаться неудобно. Обязательно приедут», — отметила Минуллина.

В целом за 10 дней до старта форума нет сомнений, что столица Татарстана достойно справится с организацией и проведением KazanForum. Среди его основных событий – заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» 16 мая, панельная дискуссия «Роль всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в устойчивом развитии регионов» 15 мая и, по традиции, пленарное заседание, которое пройдет 17 мая и будет транслироваться в прямом эфире.

Егор Тарнавский: «Это не просто реализация мероприятий, а снижение в три раза доли загрязненных сточных вод, поступающих в реку Волгу» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Минэкологии РТ назвали представителей Татарстана в топ-200 главных загрязнителей Волги

Между тем одной из визитных карточек Казани является Волга, о проблемах которой в 2023 году не писал только ленивый. В Татарстане остро стоят вопросы обмеления и загрязнения важнейшей водной артерии России.

К концу 2024 года в Казани обещают завершить реконструкцию биологических очистных сооружений, благодаря которой Татарстан в три раза уменьшит сброс загрязненных сточных вод в Волгу. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский.

«Это не просто реализация мероприятий, а снижение в три раза доли загрязненных сточных вод, поступающих в реку Волгу. Для достижения этого показателя с 2019 года реализовано 13 мероприятий. Основное из них — реконструкция биологических очистных сооружений Казани», — рассказал он.

По его словам, это самый дорогой проект в ряду мер по очистке Волги. Также Тарнавский отметил, что казанский «Водоканал» входит в топ-200 основных загрязнителей реки. Позже пресс-служба Минэкологии Татарстана добавила, что в этом списке также присутствуют АО «Альметьевск-Водоканал», АО «ЗВКС», ООО «Бугульма Водоканал», МУП «Елабужский Водоканал» и ряд других предприятий.

Напомним, что тема обмеления Волги остро встала во второй половине 2023 года, достигнув апогея в декабре на прямой линии Владимира Путина, где журналисты задали Президенту соответствующий вопрос. А в ноябре прошлого года режим работы Куйбышевского водохранилища обсудили на заседании специальной комиссии. Татарстан предложил снизить сброс воды – иначе уровень Волги близ Казани рисковал опуститься до критичной отметки 49 метров.

В качестве геополитического события недели всепланетного масштаба отметим полное прекращение торговли между Турцией и Израилем, годовой оборот которой составлял $9,5 млрд Фото: ru.wikipedia.org

Ссора Турции и Израиля: почему Эрдоган отключил торговый рубильник Нетаньяху

В качестве геополитического события недели всепланетного масштаба отметим полное прекращение торговли между Турцией и Израилем, годовой оборот которой составлял $9,5 млрд. Об этом лично объявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Причина такого шага понятна всем, кто следит за трагическими событиями на Ближнем Востоке. По словам турецкого лидера, ЦАХАЛ за последние полгода убила 40-45 тысяч палестинцев. Эрдоган подчеркнул, что это неприемлемо.

«Нам как мусульманам невозможно было просто наблюдать. Мы были вынуждены принять меры и сделали шаг, который требовался. У нас был торговый оборот в $9,5 млрд, сейчас мы его прекратили», – сказал он журналистам в Стамбуле.

Эрдоган напомнил также, что вел переговоры в США с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху еще до начала острой фазы кризиса. Турецкий лидер предлагал израильскому коллеге предпринять совместные шаги по деэскалации напряженности.

«Но Нетаньяху оказался безжалостным и проявил эту безжалостность по отношению к детям, женщинам и старикам [в Газе]. Весь Запад, а особенно США, работает в интересах Израиля», – подчеркнул турецкий лидер.

Реджеп Тайип Эрдоган: «Нам как мусульманам невозможно было просто наблюдать. Мы были вынуждены принять меры и сделали шаг, который требовался» Фото: kremlin.ru

Ранее «Татар-информ» сравнивал военные подходы коллективного Запада в палестино-израильском конфликте и России – в зоне СВО. Мы отмечали, что в секторе Газа разворачивается классическая западная схема ведения боевых действий с ковровыми бомбардировками городов и большим числом жертв среди мирного населения. Израильские войска устроили «показательную порку» простых палестинцев в Газе. Соцсети облетели жуткие фото и видео разрушенного до основания города.

«Это, конечно, вообще сопоставимо с геноцидом, потому что наносятся неизбирательные удары по объектам, которые Израиль преподносит как военные. При этом повторной детонации нет. Что такое повторная детонация? Если в подвалах зданий находятся склады с вооружением, то это вооружение должно сдетонировать после попадания бомбы. Если этого нет, то и военных объектов в местах нанесения ударов нет», – объяснял «Татар-информу» военный историк и эксперт Юрий Кнутов.

Реакция Турции, на самом деле, предсказуема, поскольку последовательна. Эрдоган с самого начала конфликта осуждает действия Израиля и США в нем. И это несмотря на то, что Турция является ключевым членом НАТО в своем регионе.

За пределами Казани главной новостью недели стал новый генеральный план Набережных Челнов, единогласно утвержденный депутатами на сессии горсовета Фото: nabchelny.ru

Челны приготовили могучий генплан, а Магдеев хочет территории Тукаевского района

Но вернемся к Татарстану. За пределами Казани главной новостью недели стал новый генеральный план Набережных Челнов, единогласно утвержденный депутатами на сессии горсовета, – с новыми школами и детскими садами, общественными пространствами и дорогами, которые должны появиться в городе до 2043 года.

По генплану строительные работы разобьют на три временных промежутка: с 2023 по 2029 год, с 2030 по 2035 год и с 2036 по 2043 год. Как это обычно бывает, наиболее детально в генплане представлен первый этап, а далее слишком много переменных.

Интересно, что документ не предусматривает выхода города за пределы текущих границ, однако мэр Автограда Наиль Магдеев допустил, что это не точно.

«Территория Набережных Челнов в существующих границах стала тесной для города, поэтому не исключаем, что наступят времена, когда мы будем просить у руководства республики увеличить территорию города за счет наших соседей — Тукаевского муниципального района. <...> По планам градообразующего предприятия „КАМАЗ“, численность населения [города] составит 650-700 тысяч человек. Поэтому нужны дополнительные территории», — подчеркнул градоначальник.

Помимо этого, генплан призван формировать новые площадки для жилищного строительства. По целевому прогнозу, к 2043 году на каждого горожанина будет приходиться не менее 32 кв. метров жилой площади. На сегодняшний день коэффициент обеспеченности жильем в Автограде составляет 27 кв. метров на человека.

Также в Набережных Челнах заложено строительство 20 школ, 34 детских садов и 36 центров дополнительного образования. Позитивные изменения ждут и область здравоохранения – генпланом предусмотрено строительство четырех больниц, а для оказания амбулаторной помощи предполагается открытие 18 кабинетов врача общей практики и 14 поликлиник.

Обо всех деталях амбициозного генплана Набережных Челнов читайте в подробном материале «Татар-информа».

«Зенит-Казань» стал уже 12-кратным чемпионом России. Фото: zenit-kazan.ru

Двойной золотой успех казанского волейбола

Ну а главной спортивной новостью недели стал двойной успех казанского волейбола на российской арене. Прежде всего, победу в финале плей-офф и звание чемпиона завоевал «Зенит-Казань». Команда Алексея Вербова второй раз подряд стала сильнейшей в России. Кроме того, свое золото завоевала и женская команда «Динамо-Ак Барс».

«Зенит-Казань» стал, таким образом, уже двенадцатикратным чемпионом России. В этом сезоне татарстанскому флагману хватило в финале трех матчей, чтобы сломить сопротивление столичного «Динамо». Подопечным Вербова удалось пройти плей-офф без единого поражения и более чем уверенно защитить чемпионский титул.

«Московское „Динамо“ — топовая и великая команда, это игроки сборной России. Мы понимали, что нас ждет. Очень рад, что мы справились в первую очередь сами с собой, а затем уже и с соперником, — сказал после «золотого» финала главный тренер «Зенита».

В свою очередь, волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс» в пяти матчах (3-2) вырвали чемпионство в противостоянии с калининградским «Локомотивом». Поддержать казанских волейболисток в пятой встрече серии пришли руководитель администрации Раиса РТ Асгат Сафаров и министр спорта республики Владимир Леонов. Решающий матч татарстанские волейболистки забрали со счетом 3:0.

Сербский наставник «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич с удовлетворением отметил, что получил свою первую медаль за пределами Сербии.

«Быть чемпионом в России – это очень большое достижение. Клубная организация в „Динамо-Ак Барс“ просто замечательная. Сравнить можно только с турецким „Вакифбанком“. Больше не с кем», — подчеркнул тренер.