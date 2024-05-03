Генплан Челнов-2043: где появятся новые кварталы и выйдет ли Автоград из границ города

Разработчиком генплана Набережных Челнов выступил Александр Дембич

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Территория Набережных Челнов стала тесной»

Разработчиком генплана Набережных Челнов выступил глава проектной группы, профессор Казанского государственного архитектурно-строительного университета Александр Дембич. В своем время документ вызвал большой общественный резонанс, проводилась несколько общественных обсуждений, проект не раз отправляли на доработку.

Проект генплана Набережных Челнов представил на 33-м заседании горсовета руководитель исполкома Фарид Салахов.

Генеральный план имеет расчетный срок действия не менее 20 лет. Градостроительное развитие будет поэтапным: с 2023 по 2029 год; с 2030 по 2035 год; с 2036 по 2043 год. Наиболее детально в генплане проработан первый этап. Второй и третий этапы имеют «большую степень вариабельности».

Сразу стоит отметить, что утвержденный документ не предусматривает выход за пределы Автограда. Строительство жилья будет вестись на Орловском поле, территории ЗЯБ и ЗСК, а также на имеющихся участках в восточной части города (72-й, 73-й и 78-й микрорайоны).

Впрочем, мэр города Наиль Магдеев не исключил варианта, что в будущем стройка может выйти за границы города.

«Территория Набережных Челнов в существующих границах стала тесной для города, поэтому не исключаем, что наступят времена, когда мы будем просить у руководства республики увеличить территорию города за счет наших соседей — Тукаевского муниципального района», — прокомментировал он выступление коллеги.

«Согласно существующей тенденции, к 2043 году численность населения города составит 563 тысячи человек», — продолжил Салахов.

С этой цифрой опять же не был согласен Магдеев. Он предположил, что через 20 лет в Челнах будут жить от 650 до 700 тыс. человек.

«В 2043 году мы видим численность города 560-570 тыс. человек. Вообще-то по планам градообразующего предприятия „КАМАЗ“, численность населения составит 650-700 тыс. человек с учетом всех планов, которые есть на Камском автомобильном заводе. Поэтому нужны дополнительные территории», — подчеркнул градоначальник.

Фарид Салахов: «Подготовленный сегодня генеральный план предполагает полицентричную систему обслуживания и предлагает несколько центров городского значения, рассредоточенных по территории» Фото: nabchelny.ru

«Генеральный план предполагает полицентричную систему обслуживания»

Фарид Салахов напомнил, что первый генплан 1973 года не предполагал объединения Нового и Старого города, поэтому для Нового города изначально предполагался единый общественный центр в 19-м комплексе.

«Подготовленный сегодня генеральный план предполагает полицентричную систему обслуживания и предлагает несколько центров городского значения, рассредоточенных по территории», — сообщил руководитель исполкома.

В числе важных изменений для города Салахов назвал бульвар 19-го комплекса, который входит в систему бульварного кольца и включает бульвар Энтузиастов, площадь Азатлык и парк Победы, а также общественно-деловую зону в центре района Междуречья.

Данная зона начинается от устья реки Мелекески, переходит на территорию завода ЗЯБ, доходит до левобережья реки Камы в районе Элеваторной горы. Здесь проектом предполагается формирование общественного центра с редевелопментом промышленных территорий с развитой системой общественных и рекреационных пространств.

Подвергнется реконструкции транспортно-пересадочный узел «Западный». Здесь планируется строительство и размещение офисного и торгового центров, гостиницы и многоуровневого паркинга, создав тем самым многофункциональный центр. Это территория в районе железнодорожного вокзала.

«Генплан уже начал реализовываться»

В числе ключевых задач генпланом определено создание индустриального парка «Техногород». Территория ориентировочной площадью 80 га располагается между проспектом КАМАЗ и Автосборочным проездом.

Концепция создания индустриального парка выполнена по заказу КАМАЗа в 2023 году.

На территории «Техногорода» возможен вариант размещения Политехнического университета, дрифт-арены, картодрома, бассейна, гостиницы, международного института техники, технологий и управления, IT-парка, учебного картодрома, студенческих общежитий, музея, выставочного зала, планетария.

Мэр Автограда Наиль Магдеев заметил, что некоторые проекты генплана уже в работе. Он отметил деятельность КАМАЗа в части реализации «Техногорода».

«Что касается обозримого первого периода, до 2029 года, генплан уже начал реализовываться. Тот же самый проект „Техногород“. Вы знаете, за что берется КАМАЗ, доводится до логического завершения. Есть предпроектная работа, часть земельного участка из муниципалитета мы уже выделили — 23 гектара», — сказал мэр.

На каждого челнинца будет приходиться 32 «квадратов» жилья

Один из наиболее важных вопросов, которые решает генплан, – формирование новых площадок для жилищного строительства. По генплану к 2043 году на каждого горожанина будет приходиться не менее 32 кв. метров жилья. На сегодняшний день коэффициент обеспеченности в Автограде составляет 27 кв. метров на человека.

По словам Салахова, в генплане выявлены ресурсы для размещения дополнительных 4,5 млн кв. метров жилья. На первую очередь реализации генплана намечено освоение крупных площадок внутри города — это район Орловского поля, Междуреченского бульвара, Замелекесья, микрорайоны в восточной части города (72-й, 73-й, 78-й микрорайоны). Жилищное строительство на данных территориях составит около 3 млн кв. метров.

Помимо этого, в Автограде заложено строительство 20 школ, 34 детских садов и 36 центров дополнительного образования. Также одной из важных задач является появление, согласование и формирование Политехнического университета.

Позитивные изменения ждут и область здравоохранения. Генпланом предусмотрено строительство 4 больниц. Для оказания амбулаторной помощи предлагается открытие 18 кабинетов врача общей практики и 14 поликлиник.

На территории нового жилищного строительства, а также в структуре сложившихся комплексов предлагается размещение 19 культурно-досуговых и 11 культурно-просветительских центров районного и микрорайонного значения.

Для обеспечения населения города объектами физической культуры и спорта предусмотрено размещение 17 физкультурно-оздоровительных комплексов районного значения, 10 бассейнов и 4 стадионов.

В районах нового жилищного строительства авторы генплана предлагают строительство новых улиц и дорог Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Замелекесье — это два города Менделеевска по численности»

В районах нового жилищного строительства авторы генплана предлагают строительство новых улиц и дорог. Так, запланировано строительство магистральной улицы городского значения регулируемого движения от ул. Машиностроительная вдоль железнодорожных путей необщего пользования в направлении Элеваторной горы.

Помимо этого, предлагается сформировать дополнительно две продольные общегородские магистральные улицы. Первая — ул. Комсомольская, для второй предстоит построить отрезок продольной общегородской магистральной улицы в продолжение Московского проспекта и улицы им. Хади Такташа в проспект Фоменко до пересечения с Казанским проспектом.

Также создатели генплана позаботились и об увеличении длины трамвайных путей до 165,3 км за счет строительства четырех маршрутов:

1. Сармановский тракт — проспект Фоменко — улица Грина (охват района Замелекесья)

2. Улица Академика Королева — проспект Чулман — проспект Раиса Беляева

3. Улица Виктора Полякова — проспект Залесный (охват 73-74-го комплексов)

4. Ул. Корпрации Хайер — улица Промышленная

Магдеев обозначил быстрый темп роста численности жителей микрорайона Замелекесье. Здесь проживает 40 тысяч человек. «Это два города Менделеевска по численности!» — отметил градоначальник.

Наряду с этим Магдеев заявил, что администрация города знает, как решить вопрос транспортной доступности в микрорайоне. Проект первого этапа строительства новой трамвайной ветки в Замелекесье у исполкома уже есть.

«Он прошел госэкспертизу. Первый этап — 10 километров — у нас обозначен. Мы видим, как решать этот вопрос по транспортной доступности в микрорайоне Замелекесье», — сказал он.

«Когда мы смотрим на генеральный план, думаем, что это будет не при нашей жизни»

Наиль Магдеев не исключил, что генплан может претерпеть изменения — особенно в отдаленном будущем.

«Жизнь может меняться, и мы через 3 года имеем право, безусловно, вносить определенные изменения, не исключаю, что такое может быть», — заметил градоначальник.

«Когда мы смотрим на генеральный план, думаем, что это будет не при нашей жизни. При нашей. Например, в генеральном плане рассматривается продолжение Московского проспекта. Мы, не дожидаясь генерального плана, который будем принимать сегодня, уже часть Московского проспекта смогли построить. Второй этап Московского проспекта проработан», — сказал Магдеев.

Проектно-сметная документация второго этапа прошла госэкспертизу. Цена строительства — 3 млрд рублей.

«Дело за малым, мы 1,5 млрд уже нашли, которых не было. Нам скептики говорили: а когда это еще будет! Пятьдесят лет продолжение Московского проспекта не строили до вас, и при вас не будет», — заключил руководитель города.

Проект Генерального плана согласован профильными министерствами и ведомствами Российской Федерации и Республики Татарстан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ.