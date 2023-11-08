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Конца и края нет? Когда Волга обмелеет до критичной отметки в Казани
Режим работы Куйбышевского водохранилища рассмотрят сегодня на заседании специальной комиссии. Татарстан вновь предложит снизить сброс воды. Иначе уровень Волги вблизи Казани опустится до критичной отметки – 49 метров. Объясняем, чем опасно обмеление реки и что нужно сделать, чтобы избежать экологической катастрофы.
«Неумное регулирование водосброса нарушает экосистему»
«Почему обмелели Волга и Дон? Почему создались ситуации, когда водозаборы не могут решать задачу обеспечения питьевой водой наших регионов?» – задался вопросами на днях в Госдуме спикер Вячеслав Володин.
Он поручил установить причины обмеления рек, последствия которого затрагивают 83 млн человек.
Руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов сообщил, что второй и третий квартал 2023 года оказались самыми засушливыми за 23 года. За этот период было получено меньше воды, чем в аномально жарком 2010 году. В числе главных причин дефицита воды он назвал климатические факторы – уменьшение осадков и повышение температур.
На это Володин заметил, что Волга – самая зарегулированная река. Даже когда лето было более жарким, еще меньше было дождей, уровень так низко не опускался. Поэтому аргументы о том, что «жаркое лето, нет дождя, поэтому у нас обмелела Волга», не работают.
«Вопрос сброса – ключевой. Весной сбрасывают воду в Волге, и икра после нереста остается на траве, на кустах, как итог – нет рыбы. Почему? Потому что сбросили раньше времени», – подчеркнул Володин.
Он добавил, что «неумное регулирование водосброса нарушает экосистему, наносит вред природе, становится меньше рыбы», и призвал представителей Генпрокуратуры и природоохранной прокуратуры отреагировать на ситуацию.
Пять инициатив Татарстана по спасению Волги
Депутат Госдумы РФ от Татарстана Азат Ягафаров представил предложения от нашего региона, которые были разработаны экологами. Подробный список пяти инициатив «Татар-информу» представили в Минэкологии Татарстана:
- Необходимо на 2023 год установить сбросные расходы Жигулевского гидроузла в соответствии с диспетчерским графиком работы Куйбышевского водохранилища – 3400 куб. м/с.
- При регулировании режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада (ВКК) обеспечивать наполнение на летний период Куйбышевского водохранилища до необходимых подпорных уровней.
- Принять меры по доработке и утверждению правил использования водных ресурсов Куйбышевского, Саратовского и Волгоградского водохранилищ.
- Принять меры по увеличению регулирующей емкости ВКК путем повышения уровня Нижнекамского водохранилища до отметки 64 м в Балтийской системе высот (БС).
- Для обеспечения потребностей в воде Астраханской области принять меры по созданию низконапорных гидроузлов (водохранилищ) для возможности накопления водных ресурсов на летний период.
Уровень водохранилища к 1 января достигнет критической отметки
Проблему обмеления Волги неоднократно поднимали экологи Татарстана на заседаниях межведомственной рабочей группы (МРГ), по итогам которых Росводресурсами устанавливаются режимы работы Куйбышевского водохранилища. Министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков всегда выступал за снижение сбросных расходов.
«Представители республики принимали участие во всех заседаниях МРГ, и с 11 мая на каждом из них вносились предложения по сокращению сбросных расходов. Однако в весенний период регионы Нижней Волги и Росрыболовство требовали дальнейшего продолжения рыбохозяйственной полки (особый режим работы гидроузлов, – прим. Т-и) в целях обеспечения благоприятных условий для нереста. В летний период поддержание уровня Нижней Волги отстаивали Минсельхоз РФ и Росморречфлот, а в осенний период сбросные расходы поддерживаются для обеспечения питьевого водоснабжения поверхностными водозаборами Нижней Волги», – сообщили в Минэкологии РТ.
Критическим уровнем на Волге считается 49 метров. Уровень Куйбышевского водохранилища в верхнем бьефе на начало ноября составляет 50 метров БС, при этом отметка вблизи Казани у гидропоста «Верхний Услон» составляет 50,22 метра. Для сравнения: на аналогичную дату прошлого года уровень водохранилища в верхнем бьефе составлял 51,52 метра, что на 146 см выше.
«В случае сохранения текущей динамики снижения уровня водохранилища он (уровень воды, – прим. Т-и) критичный», – подчеркнули в пресс-службе Минэкологии РТ.
По прогнозу Росводресурсов, уровень водохранилища 1 декабря должен приблизиться к отметке 49,47 метра, а к 1 января 2024 года – 49,1 метра.
Экологи объяснили, почему так сильно просели Волга и Казанка
«В связи с дефицитом водных ресурсов в половодье 2023 года межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ принимались решения о сработке водохранилища в период массового нереста промысловых видов рыб, чем, в свою очередь, обеспечивалось продление до 50 дней рыбохозяйственной полки для обводнения территорий Астраханской области», – сообщили в пресс-службе.
Данный факт вместе с необходимостью постоянно осуществлять сбросные расходы в объеме 5000-6000 куб. м/с для исключения дефицита водных ресурсов и обеспечения питьевой водой населения Астраханской области в летний период привел к «глубокой сработке» водохранилища к концу осени.
В Росводресурсах «Татар-информу» сообщили, что, несмотря на непростые гидрологические условия, сложившиеся на Волге, водохранилища в полной мере продолжают выполнять возложенные на них задачи.
«Сбросы с Куйбышевского водохранилища будут до 4300-4400 кубометров в секунду. Уровни воды на Волжско-Камском каскаде далеки от минимальных. Более того, в водохранилищах поддерживаются повышенные судоходные уровни. Уровни воды в период предстоящей зимней межени в Куйбышевском водохранилище будут обеспечены не ниже 48,75 метра по БС, что существенно выше уровня нормальной предполоводной сработки (48 метров)», – сообщила пресс-секретарь Росводресурсов Виорика Заяц.
«Около 70% икры, отложенной в нерестилищах, высохло»
Обнаженные участки дна Казанки и Волги трудно не заметить этой осенью. Суда садятся на мель, неравнодушные люди бьют тревогу в соцсетях, призывая предпринять меры, чтобы «реки не превращались в болото», а кто-то ходит по песчаным отмелям с металлоискателями или позирует перед камерами вдали от берега, там, где когда-то было невозможно достать дна ногами.
Ситуация по своим масштабам сопоставима с рекордным обмелением в 2010 году. Как перезимует при сложившихся обстоятельствах рыба, обозреватель «Татар-информа» попросила рассказать ученых.
«Уровень воды падал относительно плавно, поэтому вся рыба с мелководий смогла уйти без заморных явлений. Она скатилась в основные русла Волги, Камы и крупных притоков. Но не нужно забывать, что мелководья были местами обитания, продуктивными пастбищами молоди и взрослых видов рыб. Здесь была растительность, рыба могла кормиться и нагуливаться до осени. В этом году этого не было, все берега оголились летом», – рассказал заместитель руководителя Татарского филиала ФГБУ ВНИРО Юрий Северов.
По его словам, из-за недостаточно хороших условий нагула в этом сезоне молодь рыб гораздо меньше, чем поколения прошлых лет. Для рыбы, не достигшей крупных размеров, зимовка будет неблагоприятной. Кроме того, из-за отсутствия мелководий, где раньше можно было спрятаться в зарослях, молодь этого года активно истребляли хищники. К примеру, малочисленную молодь карася выедала щука. Да и сама щука пострадала не меньше, она не смогла продуктивно отнереститься.
«Около 70% икры, отложенной в нерестилищах, высохло. В прибрежье нерестятся основные промысловые виды – щука, лещ, синец, густера, сазан, карась. В уловах этого года молоди этих видов рыб в уловах почти не было. Мы отмечаем только плотву, окуня, жереха, язя», – пояснил Северов.
«Наблюдаем регрессию экосистемы, на мелководье разрослись рогоз и камыш»
Спикер назвал еще один негативный фактор, ставший следствием падения уровня воды, который ученые отмечали в 2010 году. Оказывается, вся донная кормовая база рыбы (мотыль и моллюски) высохла. По некоторым оценкам, восстановление заняло около пяти лет. А некоторые виды так и не восстановились.
«Мы наблюдаем усиление регрессии экосистемы. На мелководье сильно разрослись рогоз, камыш и тростник, а рыбы такие участки для обитания не используют», – добавил Северов.
Что нужно сделать, чтобы спасти подводных обитателей? Специалистами филиала ВНИРО уже давно разработаны предложения по наиболее оптимальным уровням воды для Куйбышевского водохранилища. В осенний период его сработка должна быть не более чем до 51 метра, а зимой – не ниже 49 метров, но эти показатели соблюдаются не всегда. Спикер заметил, что отметка в 49 метров, до которой можно срабатывать водохранилище, установлена давно. С учетом его старения и заиливания сейчас так низко спускать воду нельзя.
Замдиректора Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ, кандидат биологических наук Дмитрий Иванов добавил, что, возможно, не вся рыба успела уйти в зимовальные ямы этой осенью.
«Если рыба не успела уйти с мелководья, которое отшнуровано от основного русла, а глубина промерзания в среднем зимой составляет 70 см, то она промерзнет. Например, на мелководье в районе Займища мы такую картину наблюдали по весне», – напомнил он.
По словам собеседника, в связи с обмелением рек такие случаи, когда рыбу можно ловить руками, увы, бывают. Говоря о ситуации в целом, он отметил, что уровень рек понизился, но вода в кранах горожан течет, а это значит, что казанский водозабор работает.
«Качество воды из-за того, что уровень упал, снижается. Водохранилище, как и другие водные объекты, является приемником сточных вод, происходит разбавление. Меньше объем воды – меньше разбавление, хуже качество. Выход – меньше сбрасывать сточные воды и лучше их очищать, ну и держать уровень водохранилища, этот фактор тоже нельзя сбрасывать», – подытожил Иванов.
Очередное заседание межведомственной рабочей группы, по итогам которого будет установлен уровень воды на Куйбышевском водохранилище, запланировано на сегодня, 8 ноября. На нем республика в очередной раз выступит с предложением снизить сбросные расходы до 10 декабря. Принятое решение будет опубликовано на сайте Росводресурсов.
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