Конца и края нет? Когда Волга обмелеет до критичной отметки в Казани

Проблему обмеления Волги неоднократно поднимали экологи Татарстана

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Неумное регулирование водосброса нарушает экосистему»

«Почему обмелели Волга и Дон? Почему создались ситуации, когда водозаборы не могут решать задачу обеспечения питьевой водой наших регионов?» – задался вопросами на днях в Госдуме спикер Вячеслав Володин.

Он поручил установить причины обмеления рек, последствия которого затрагивают 83 млн человек.

Руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов сообщил, что второй и третий квартал 2023 года оказались самыми засушливыми за 23 года. За этот период было получено меньше воды, чем в аномально жарком 2010 году. В числе главных причин дефицита воды он назвал климатические факторы – уменьшение осадков и повышение температур.

На это Володин заметил, что Волга – самая зарегулированная река. Даже когда лето было более жарким, еще меньше было дождей, уровень так низко не опускался. Поэтому аргументы о том, что «жаркое лето, нет дождя, поэтому у нас обмелела Волга», не работают.

«Вопрос сброса – ключевой. Весной сбрасывают воду в Волге, и икра после нереста остается на траве, на кустах, как итог – нет рыбы. Почему? Потому что сбросили раньше времени», – подчеркнул Володин.

Он добавил, что «неумное регулирование водосброса нарушает экосистему, наносит вред природе, становится меньше рыбы», и призвал представителей Генпрокуратуры и природоохранной прокуратуры отреагировать на ситуацию.

Вячеслав Володин поручил установить причины обмеления рек, последствия которого затрагивают 83 млн человек Фото: duma.gov.ru

Пять инициатив Татарстана по спасению Волги

Депутат Госдумы РФ от Татарстана Азат Ягафаров представил предложения от нашего региона, которые были разработаны экологами. Подробный список пяти инициатив «Татар-информу» представили в Минэкологии Татарстана:

Необходимо на 2023 год установить сбросные расходы Жигулевского гидроузла в соответствии с диспетчерским графиком работы Куйбышевского водохранилища – 3400 куб. м/с. При регулировании режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада (ВКК) обеспечивать наполнение на летний период Куйбышевского водохранилища до необходимых подпорных уровней. Принять меры по доработке и утверждению правил использования водных ресурсов Куйбышевского, Саратовского и Волгоградского водохранилищ. Принять меры по увеличению регулирующей емкости ВКК путем повышения уровня Нижнекамского водохранилища до отметки 64 м в Балтийской системе высот (БС). Для обеспечения потребностей в воде Астраханской области принять меры по созданию низконапорных гидроузлов (водохранилищ) для возможности накопления водных ресурсов на летний период.

Уровень воды в реках вблизи Казани опустится до критической отметки Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Уровень водохранилища к 1 января достигнет критической отметки

Проблему обмеления Волги неоднократно поднимали экологи Татарстана на заседаниях межведомственной рабочей группы (МРГ), по итогам которых Росводресурсами устанавливаются режимы работы Куйбышевского водохранилища. Министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков всегда выступал за снижение сбросных расходов.

«Представители республики принимали участие во всех заседаниях МРГ, и с 11 мая на каждом из них вносились предложения по сокращению сбросных расходов. Однако в весенний период регионы Нижней Волги и Росрыболовство требовали дальнейшего продолжения рыбохозяйственной полки (особый режим работы гидроузлов, – прим. Т-и) в целях обеспечения благоприятных условий для нереста. В летний период поддержание уровня Нижней Волги отстаивали Минсельхоз РФ и Росморречфлот, а в осенний период сбросные расходы поддерживаются для обеспечения питьевого водоснабжения поверхностными водозаборами Нижней Волги», – сообщили в Минэкологии РТ.

Критическим уровнем на Волге считается 49 метров. Уровень Куйбышевского водохранилища в верхнем бьефе на начало ноября составляет 50 метров БС, при этом отметка вблизи Казани у гидропоста «Верхний Услон» составляет 50,22 метра. Для сравнения: на аналогичную дату прошлого года уровень водохранилища в верхнем бьефе составлял 51,52 метра, что на 146 см выше.

«В случае сохранения текущей динамики снижения уровня водохранилища он (уровень воды, – прим. Т-и) критичный», – подчеркнули в пресс-службе Минэкологии РТ.

По прогнозу Росводресурсов, уровень водохранилища 1 декабря должен приблизиться к отметке 49,47 метра, а к 1 января 2024 года – 49,1 метра.

В весенний период регионы Нижней Волги и Росрыболовство требовали дальнейшего продолжения рыбохозяйственной полки ради благоприятных условий для нереста Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Экологи объяснили, почему так сильно просели Волга и Казанка

«В связи с дефицитом водных ресурсов в половодье 2023 года межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ принимались решения о сработке водохранилища в период массового нереста промысловых видов рыб, чем, в свою очередь, обеспечивалось продление до 50 дней рыбохозяйственной полки для обводнения территорий Астраханской области», – сообщили в пресс-службе.

Данный факт вместе с необходимостью постоянно осуществлять сбросные расходы в объеме 5000-6000 куб. м/с для исключения дефицита водных ресурсов и обеспечения питьевой водой населения Астраханской области в летний период привел к «глубокой сработке» водохранилища к концу осени.

В Росводресурсах «Татар-информу» сообщили, что, несмотря на непростые гидрологические условия, сложившиеся на Волге, водохранилища в полной мере продолжают выполнять возложенные на них задачи.

«Сбросы с Куйбышевского водохранилища будут до 4300-4400 кубометров в секунду. Уровни воды на Волжско-Камском каскаде далеки от минимальных. Более того, в водохранилищах поддерживаются повышенные судоходные уровни. Уровни воды в период предстоящей зимней межени в Куйбышевском водохранилище будут обеспечены не ниже 48,75 метра по БС, что существенно выше уровня нормальной предполоводной сработки (48 метров)», – сообщила пресс-секретарь Росводресурсов Виорика Заяц.

Люди ходят по песчаным отмелям с металлоискателями или позируют перед камерами Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Около 70% икры, отложенной в нерестилищах, высохло»

Обнаженные участки дна Казанки и Волги трудно не заметить этой осенью. Суда садятся на мель, неравнодушные люди бьют тревогу в соцсетях, призывая предпринять меры, чтобы «реки не превращались в болото», а кто-то ходит по песчаным отмелям с металлоискателями или позирует перед камерами вдали от берега, там, где когда-то было невозможно достать дна ногами.

Ситуация по своим масштабам сопоставима с рекордным обмелением в 2010 году. Как перезимует при сложившихся обстоятельствах рыба, обозреватель «Татар-информа» попросила рассказать ученых.

«Уровень воды падал относительно плавно, поэтому вся рыба с мелководий смогла уйти без заморных явлений. Она скатилась в основные русла Волги, Камы и крупных притоков. Но не нужно забывать, что мелководья были местами обитания, продуктивными пастбищами молоди и взрослых видов рыб. Здесь была растительность, рыба могла кормиться и нагуливаться до осени. В этом году этого не было, все берега оголились летом», – рассказал заместитель руководителя Татарского филиала ФГБУ ВНИРО Юрий Северов.

По его словам, из-за недостаточно хороших условий нагула в этом сезоне молодь рыб гораздо меньше, чем поколения прошлых лет. Для рыбы, не достигшей крупных размеров, зимовка будет неблагоприятной. Кроме того, из-за отсутствия мелководий, где раньше можно было спрятаться в зарослях, молодь этого года активно истребляли хищники. К примеру, малочисленную молодь карася выедала щука. Да и сама щука пострадала не меньше, она не смогла продуктивно отнереститься.

«Около 70% икры, отложенной в нерестилищах, высохло. В прибрежье нерестятся основные промысловые виды – щука, лещ, синец, густера, сазан, карась. В уловах этого года молоди этих видов рыб в уловах почти не было. Мы отмечаем только плотву, окуня, жереха, язя», – пояснил Северов.

«На мелководье сильно разрослись рогоз, камыш и тростник, а рыбы такие участки для обитания не используют» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Наблюдаем регрессию экосистемы, на мелководье разрослись рогоз и камыш»

Спикер назвал еще один негативный фактор, ставший следствием падения уровня воды, который ученые отмечали в 2010 году. Оказывается, вся донная кормовая база рыбы (мотыль и моллюски) высохла. По некоторым оценкам, восстановление заняло около пяти лет. А некоторые виды так и не восстановились.

«Мы наблюдаем усиление регрессии экосистемы. На мелководье сильно разрослись рогоз, камыш и тростник, а рыбы такие участки для обитания не используют», – добавил Северов.

Что нужно сделать, чтобы спасти подводных обитателей? Специалистами филиала ВНИРО уже давно разработаны предложения по наиболее оптимальным уровням воды для Куйбышевского водохранилища. В осенний период его сработка должна быть не более чем до 51 метра, а зимой – не ниже 49 метров, но эти показатели соблюдаются не всегда. Спикер заметил, что отметка в 49 метров, до которой можно срабатывать водохранилище, установлена давно. С учетом его старения и заиливания сейчас так низко спускать воду нельзя.

Замдиректора Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ, кандидат биологических наук Дмитрий Иванов добавил, что, возможно, не вся рыба успела уйти в зимовальные ямы этой осенью.

Вся донная кормовая база рыбы высохла. Восстановление может занять более пяти лет Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Если рыба не успела уйти с мелководья, которое отшнуровано от основного русла, а глубина промерзания в среднем зимой составляет 70 см, то она промерзнет. Например, на мелководье в районе Займища мы такую картину наблюдали по весне», – напомнил он.

По словам собеседника, в связи с обмелением рек такие случаи, когда рыбу можно ловить руками, увы, бывают. Говоря о ситуации в целом, он отметил, что уровень рек понизился, но вода в кранах горожан течет, а это значит, что казанский водозабор работает.

«Качество воды из-за того, что уровень упал, снижается. Водохранилище, как и другие водные объекты, является приемником сточных вод, происходит разбавление. Меньше объем воды – меньше разбавление, хуже качество. Выход – меньше сбрасывать сточные воды и лучше их очищать, ну и держать уровень водохранилища, этот фактор тоже нельзя сбрасывать», – подытожил Иванов.

Очередное заседание межведомственной рабочей группы, по итогам которого будет установлен уровень воды на Куйбышевском водохранилище, запланировано на сегодня, 8 ноября. На нем республика в очередной раз выступит с предложением снизить сбросные расходы до 10 декабря. Принятое решение будет опубликовано на сайте Росводресурсов.