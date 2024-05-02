Снижение стоков в Волгу, расчистка Ноксы и Мелекески: как в Татарстане оздоравливают реки

Егор Тарнавский рассказал об итогах реализации шестилетнего федерального проекта по оздоровлению Волги в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Главный показатель – снижение в три раза доли загрязненных сточных вод в Волгу»

Егор Александрович, в конце 2024 года завершится реализация федерального проекта «Оздоровление Волги», который реализуется с 2019 года. Какая работа проведена за эти годы в Татарстане? Сколько денег и на какие нужды за это время освоено в республике?

В семи федеральных проектах национального проекта «Экология» Татарстан активно участвует с 2019 года. Особо хочется отметить проект «Оздоровление Волги», который в 2024 году заканчивает свое действие. Его основные результаты – не просто реализация мероприятий, а снижение в три раза доли загрязненных сточных вод, поступающих в реку Волгу. Для достижения этого показателя с 2019 года реализовано 13 мероприятий по ремонту и реконструкции очистных сооружений. Основное из них – реконструкция биологических очистных сооружений Казани. Это самый значимый и дорогой объект. Мероприятие реализуется с 2021 года и должно завершиться в 2024 году. Почему оно знаковое? Потому что этот объект входит в топ-200 главных, основных загрязнителей реки Волги. По итогам завершения этого мероприятия мы достигнем главного показателя, который доведен до республики, – снижения в три раза доли загрязненных сточных вод.

Есть ли еще объекты в Татарстане, которые входят в топ-200 загрязнителей Волги?

В республике большая территория, покрытая водными объектами. Помимо казанского «Водоканала» в число основных загрязнителей Волги входят АО «Альметьевск-Водоканал», АО «ЗВКС», ООО «Бугульма-Водоканал», МУП «Елабужский Водоканал» и другие.

Строительство и реконструкция очистных сооружений – самое капиталоемкое направление проекта. Расскажите, пожалуйста, о нем более подробно. Какая работа проведена в регионе, что стало ее главным итогом?

Реконструкция и строительство очистных сооружений – второе, не менее знаковое направление, значимое для нашей республики. Первое – это ликвидация объектов накопленного вреда, которые представляют угрозу Куйбышевскому водохранилищу и в целом, наверное, всему бассейну реки Волги. И здесь особо хотелось бы отметить флагманские проекты, которые неоднократно отмечали на уровне правительства нашей страны. Это демонтаж бездействующих трубопроводов Озерных месторождений нефти в акватории Нижнекамского водохранилища. Было поднято почти 24 км загрязненных нефтяных трубопроводов, которые на самом деле представляли риск возможного загрязнения в случае каких-либо прорывов и других происшествий. Этот объект удачно завершен в прошлом году, он стоил 930 млн рублей.

«Иловые поля в таком объеме, в таком количестве еще в нашей стране не рекультивировались» Фото: eco.tatarstan.ru

Далее нужно упомянуть рекультивацию иловых полей биологических очистных сооружений Казани. Этот объект, на самом деле, является уникальным в своем роде для всей страны, поскольку иловые поля в таком объеме, в таком количестве еще в нашей стране не рекультивировались. Объект реализуется с 2021 года, общая стоимость мероприятий составляет более 8 млрд рублей. 94 га земель было первоначально покрыто иловыми осадками, накоплено более 4 млн кубических метров илового осадка. В настоящее время подрядчик работает на старых картах, работы ведутся на этом объекте планомерно.

«На реализацию мероприятий по оздоровлению Волги до 2024 года предусмотрено 19,3 млрд рублей»

Кроме сокращения в три раза доли загрязненных стоков в Волгу, к каким показателям еще мы еще стремимся?

Снижение в три раза доли загрязненных сточных вод – основной показатель, но кроме него есть еще и дополнительный. Это прирост мощности очистных сооружений, который является обратным показателем. Его расчет был проведен в 2018 году, в 2019-м проект «Оздоровление Волги» стартовал, соответственно, были определены базовые показатели и сделан расчет.

Показатель по снижению доли загрязненных стоков в три раза вошел в соглашение, заключенное между Республикой Татарстан и Министерством природных ресурсов России, он установлен и узаконен. Каждое очистное сооружение, которое было построено, влияло на этот показатель, суммировало его. Как я уже отмечал, основной вклад сделан в очистные сооружения Казани. Когда мы завершим проект, наш главный показатель будет достигнут.

В целом на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» до 2024 года в регионе предусмотрено 19,3 млрд рублей, из них 15,5 млрд – средства федерального бюджета. Привлеченные средства составляют 81% от общей суммы. Такой уровень софинансирования из федерального бюджета доведен до нашей республики, в различных субъектах страны он разный.

«С 2019 года реализовано 13 мероприятий по ремонту и реконструкции очистных сооружений» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Где еще проведена реконструкция очистных сооружений?

В Набережных Челнах, в Елабуге – в два этапа, а также в Заинске, Тетюшах, селе Красный Бор в Агрызском муниципальном районе, в поселке Алексеевское, два объекта в Зеленодольском районе – в поселках Васильево и Нижние Вязовые, в Мензелинском районе в поселке Юртово и два объекта в Пестречинском районе – непосредственно в районном центре Пестрецы и в селе Кощаково. Все объекты разной мощности. Все работы уже завершены, остался лишь самый крупный объект в Казани.

«50% от общего загрязнения Волги приходится на диффузный сток»

Кроме очистных сооружений, какие еще есть источники загрязнения Волги?

Помимо организованного стока в Волгу и в другие водные объекты с очистных сооружений есть диффузные стоки. И, по разным данным, если говорить о влиянии на водные объекты, порядка 50% приходится как раз на диффузный сток, поскольку это тоже крупный источник загрязнения. Поэтому особо важно в период половодья на это обращать внимание. Сельхозпредприятия должны строить специальные лагуны для отходов животноводства.

И есть еще такое направление, как облесение – посадка леса вдоль водоохранных полос. По этому вопросу мы ведем совместную работу с Минприроды России и с Министерством лесного хозяйства Татарстана. Это особо важное мероприятие, которое будет сдерживать диффузный сток, уже подобраны площади под реализацию данного направления. Очень надеемся, что финансирование этого направления будет включено в новый объединенный, единый федеральный проект по оздоровлению водных объектов.

«Есть еще такое направление, как облесение – посадка леса вдоль водоохранных полос. Это особо важное мероприятие, которое будет сдерживать диффузный сток» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Хочу отметить, что в своем послании Президент России Владимир Путин дал поручение о продлении национального проекта «Экология» до 2030 года. И, соответственно, в рамках его продолжения будет реализован новый федеральный проект по сохранению уникальных водных объектов. Он будет объединен в единый федеральный проект, что нам позволит помимо реализации знакомых нам направлений, таких как реконструкция очистных сооружений и их строительство, продолжить работу по очистке водных объектов. Заявки были направлены, соответственно, будет рассмотрена возможность включения других мероприятий и направлений, которые раньше не входили в оздоровление Волги, в том числе, как мы надеемся, будет оказана поддержка и по направлению облесения водоохранных зон, что позволит нам работать с диффузным стоком.

Какой конечный эффект получат жители региона от реализации нацпроекта по оздоровлению Волги?

Главным результатом реализации нацпроекта по оздоровлению Волги станет улучшение экологических условий проживания жителей нашей республики. К примеру, реконструкция очистных сооружений Казани позволит улучшить условия проживания более чем 1,3 млн татарстанцев.

Если взять подъем труб Озерного месторождения нефти, то эффект почувствуют около миллиона жителей, потому что из Нижнекамского водохранилища колоссальное количество людей берет питьевую воду.

То же самое можно сказать и по иловым полям. Все знают, что ранее были жалобы от жителей Казани, ближайших поселков, в том числе из Победилово, которые жаловались на ужасный запах с этого объекта. На сегодняшний день благодаря проведенным работам жалоб на неприятный запах нет. Наверное, это главный результат национального проекта «Оздоровление Волги».

«Главным результатом реализации нацпроекта по оздоровлению Волги станет улучшение экологических условий проживания жителей нашей республики» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сейчас ведется максимальная работа как с нашей стороны, так и со стороны Правительства России по включению новых мероприятий в новый объединенный федеральный проект, в том числе по формированию основных индикаторов и направлений. Я думаю, это станет еще большим толчком и принесет еще большие результаты.

«Первым мероприятием в рамках нового федерального проекта будет расчистка русла Мелекески»

Какую конкретно работу в рамках нового федерального проекта по оздоровлению водных объектов на 2025-2030 годы планируется провести в Татарстане? Какие предложения от региона уже сформированы?

На сегодня определены два направления – строительство и реконструкция очистных сооружений, а также экологическое оздоровление водных объектов. Если говорить о первом направлении, то нами совместно с Министерством строительства и архитектуры и ЖКХ РТ сформированы заявки по 17 очистным сооружениям на 18,3 млрд рублей. Они направлены в Минприроды и в Минстрой России на рассмотрение. По экологическому оздоровлению водных объектов сформирован перечень из 29 мероприятий на общую сумму 4,4 млрд рублей, но это предварительные цифры.

Оба перечня открытые, как это было на первой стадии оздоровления Волги с 2019 по 2024 год. Этот перечень мы будем дополнять, вести планомерную работу. Наш регион всегда готов осваивать и реализовывать дополнительные мероприятия в случае высвобождения финансирования федерального бюджета.

Кроме того, как я уже упомянул, сформирован ряд предложений по борьбе с диффузным стоком путем облесения, а также поднятию затопленных судов. Эту работу тоже нужно вести. Сейчас все эти предложения направлены.

«Благодаря Росводресурсам в Набережных Челнах уже 1,5 км километра Мелекески очищено» Фото: t.me/nabchelnyofficial

Буквально на днях состоялось совещание с Федеральным агентством водных ресурсов, в котором я принимал участие. Росводресурсы официально подтвердили, что первым мероприятием в рамках нового федерального проекта будет расчистка русла реки Мелекески в Набережных Челнах. С 2025 года мы этот объект начнем реализовывать. Работы планируются на 2025 и 2026 годы, общая стоимость мероприятий – 320 млн рублей. Это знаковое, крупное мероприятие, которое направлено на решение колоссальной потребности жителей второго по численности города нашей республики.

Объект этот уже стартовал два года назад, когда был реализован первый этап за счет средств федерального бюджета. Благодаря Росводресурсам в Набережных Челнах уже 1,5 км километра Мелекески очищено. Сейчас мы перейдем ко второй части, в ходе которой будет очищено 3 км водного объекта. Мы не просто очищаем водные объекты, а создаем комфортные условия и комфортную среду для наших жителей. По берегам водного объекта есть очень красивая парковая зона и пляж, который пользуется особой популярностью. Поэтому это важное, знаковое мероприятие.

«К расчистке Ноксы привлечем волонтеров и неравнодушных казанцев»

А как проходят мероприятия по расчистке Ноксы?

Расчистка русла реки Ноксы пока ведется на территории города Казани. Мероприятие в позапрошлом году было инициировано совместно с региональным отделением Российского экологического общества. Это для нас некий аналог федерального проекта по оздоровлению Волги.

Мы предполагаем, что это будет не только механическая очистка русла реки за счет федерального бюджета. Планируем привлечь волонтеров и неравнодушных казанцев.

При определении причин загрязнения данного водного объекта будет использован комплексный подход. Большинство районов нашей столицы так или иначе соприкасаются с этой рекой, поэтому этот объект тоже знаковый. Планируем его реализовать за счет средств федерального бюджета в рамках нового федерального проекта.

Пока подтверждения финансирования нет, но есть одобрение нашей заявки. Заявка в целом на 703 млн рублей, проект разделен на семь ключевых этапов, семь последовательных участков. Общая протяженность расчистки русла Ноксы составит почти 28 км. Кстати, наш Центральный субботник мы не случайно провели именно на берегу Ноксы – так мы символично дали старт экореабилитации водоема.

«Общая протяженность расчистки русла Ноксы составит почти 28 км» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Расскажите, как происходит расчистка русел рек.

Проекты расчистки имеют различные технологические направления. Это может быть механическая очистка экскаватором, расчистка земснарядами, наполнение геотуб и другие. В рамках этого проекта на Ноксе мы будем убирать донные иловые отложения, не углубляя водный объект и не трогая коренной грунт. Мы уберем со дна только иловый осадок.

Параллельно будут вестись работы по берегам, где мы уберем всю поросль, мешающую самоочищению водного объекта, его проходимости и течению. Мы убираем соответствующую поросль как со дна, так и с берегов без русловыпрямления, очищаем водный объект, возвращая ему красивый вид.

Кроме того, мы проводим серию субботников на берегах Ноксы. Мы и в прошлом году работали на данном водном объекте, работаем и в этом году, привлекаем волонтеров, собираем мусор на берегах.

Еще совместно с учеными Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ провели предварительное обследование территории водоохранной зоны Ноксы, определили ключевые точки, выявили 91 факт негативного действия. В 2022 году собирались на площадке нашего министерства с представителями Академии наук РТ, общественности, исполкома и определили подходы и ключевые позиции, проработали по предприятиям, которые также находятся недалеко от Ноксы.

«Наша задача заключается в восстановлении водного объекта, обеспечении его проходимости» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Для укрепления берегов высаживаем суданскую траву»

А деревья по берегам не рассаживаете?

Иногда высаживаем суданскую траву или используем другие альтернативные варианты для укрепления берегов. Это не берегоукрепление как таковое, а посадка травы, которая формирует берега, чтобы не было обвала, иногда используем каменную наброску. Но в данном случае этот метод стараемся не использовать, потому что руководствуемся принципом бережного восстановления водного объекта. Стоит отметить, что Федеральное агентство водных ресурсов в рамках данного федерального проекта очень внимательно и трепетно относится к проектным решениям. Они все согласованы с Росводресурсами, и какие-то дополнительные мероприятия, к примеру, формирование набережных, не предусмотрены, это уже не наша задача. Наша задача заключается в восстановлении водного объекта, обеспечении его проходимости.

Ранее неоднократно звучало, что опыт Татарстан в оздоровлении Волги учтут в новом федеральном проекте. О чем конкретно идет речь? Расскажите, пожалуйста.

В сентябре прошлого года к нам приезжала с рабочим визитом заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко. Она отметила реализацию флагманских, пилотных проектов на территории республики. Речь шла о рекультивации иловых полей и Самосыровского полигона на территории Казани, подъеме труб Озерного месторождения. При реализации каждого их этих мероприятий были максимально вовлечены представители научного сообщества, общественности, бизнеса и предприятий. Только после максимальной проработки всех этих направлений мероприятия были реализованы.

По поручению Виктории Абрамченко в ноябре прошлого года к нам в республику приехали 160 специалистов на двухдневный семинар, чтобы посмотреть реализацию пилотных проектов. Мы с ними поделились опытом. Думаю, что наши пилотные проекты лягут в основу нового сформированного федерального проекта.